Земан пожаловался, что в посольстве РФ ему не дали выпить

Президент Чехии Милош Земан на торжествах в российском посольстве по случаю Дня победы над нацизмом заметил, что во время тоста ему нечего было выпить. Об этом сообщает TN.cz.

Земан выступил с речью, произнесенной на русском языке.

"В заключение я хотел бы произнести тост за здоровье. Но мне дали только минералку", – сказал в заключение своего поздравления президент.

Во встрече приняли участие также бывший президент Вацлав Клаус и некоторые другие политики.

Напомним, ранее историк выдвинул версию, почему 9 мая не праздновали до 60-х годов. По его словам, акции "Бессмертный полк", которые сейчас организовывают в России, – это культ победы ради пропаганды.

Напомним, президент Петр Порошенко заявил, что Россия проводит акцию "Бессмертный полк", как лукавую политику с участием "пятой колонны" и часть гибридной войны не только против Украины, но и против остального мира. И восприятие победы в России и Украине абсолютно разные.

"Только вдумаемся, насколько же по-разному мы (Россия и Украина – ред.) видим и отмечаем одну и ту же дату. У них эту войну выиграл Сталин, а по нашей версии – народ", – заявил Порошенко.