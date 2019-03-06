"Земля плоская": в Британии раскритиковали российскую науку

По словам Карен Пирс, российская сторона "делает из доклада ОЗХО помойку"

Фото: Luke Vargas/TM.

"Земля плоская": в Британии раскритиковали российскую науку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/041/672/5c8041672b7cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/041/672/5c8041672b7cb.jpg 2019-03-06T23:57:48+02:00 Евросоюз По словам Карен Пирс, российская сторона «делает из доклада ОЗХО помойку»

Постоянный представитель Великобритании при ООН Карен Пирс раскритиковала российскую науку в ходе консультаций по химическому оружию в Совете Безопасности ООН.

Пирс высказалась о новом докладе Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по химатаке в сирийском городе Дума и реакции России на него.

"Доклад ОЗХО по Думе подготовлен уважаемыми международными экспертами с применением современной техники. Мы знаем, что русским это не понравилось, что является еще одним примером российских научных изысканий вроде "Земля плоская"", — сказала Пирс.

По ее словам, России следует направить усилия на расследование применения химического оружия властями Сирии против мирного населения. Дипломат заявила, что российская сторона "делает из доклада ОЗХО помойку".

1 марта миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) пришла к выводу, что во время химической атаки в апреле 2018 года в сирийской Думе использовали хлор.

Сирийские власти неоднократно заявляли, что не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а химический арсенал вывезли из страны под контролем ОЗХО.

Ранее руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко заявил "Сегодня", что применение химического оружия на Донбассе маловероятно, потому что это будет напрямую свидетельствовать о связи боевиков с Кремлем и сулит России новыми санкциями.

Напомним, боевики пугали жителей оккупированных территорий химической атакой со стороны Украины. Так, в общественных местах так называемых "ДНР" и "ЛНР" активно распространялись слухи о якобы "намерении Украины применить химическое оружие в Донбассе".

В свою очередь Главного управление разведки Минобороны Украины говорит о том, что Россия готовит на Донбассе террористический акт с помощью химического оружия и рассчитывает на большое количество жертв среди мирного населения.

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