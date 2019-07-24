Жара, молнии, сильный ветер: На Европу надвигается аномальная погода

По данным метеорологической службы страны, температура превысит 42 градуса

Фото: AFP

Европе нужно готовиться к новой рекордной жаре. Ожидается, что в некоторых районах Германии, в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге в четверг температура поднимется до 40 °C. Об этом предупреждают эксперты Всемирной метеорологической организации.

В связи с надвигающейся жарой во Франции, так же, как и в Швейцарии, власти выпустили предупреждение на ближайшие четыре дня. На юго-западе Франции отмечены рекордные ночные температуры, подбирающиеся к 25 °C. К тому же с последней тепловой волны в начале июля во многих районах не было дождей, что только усугубит засуху.

А в Испании, по данным метеорологической службы страны, температура превысит 40°C. На фоне такой жары в сочетании с ветрами и молниями чрезвычайно возрастает вероятность пожаров, которые уже полыхают в центральной части Португалии и быстро продвигаются на северо-восток.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.

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