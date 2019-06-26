Жара в Европе бьет рекорды: температура поднимется до +45

Ряд стран могут обновить июньские максимумы, а в других будут установлены исторические рекорды

Фото: REUTERS/Charles Platiau.

Страны Центральной и Западной Европы изнемогают от жары, вызванной порывами разгоряченного воздуха из пустыны Сахара.

На этом фоне метеорологи допускают, что до конца недели во многих государствах могут быть побиты летние рекорды температур.

В частности, июньские максимумы могут обновить Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Франция, Германия, Люксембург, Нидерланды и Швейцария. А некоторые из стран вообще могут обновить исторические рекорды.

Ссылаясь на французского синоптика Гийома Возняка, The Guardian пишет, что Национальное метеорологическое агентство Франции прогнозирует до 45 градусов по Цельсию в городах Ним и Карпантра на юге страны.

Если прогноз сбудется, то в стане установятся сразу два температурных рекорда – и за июнь (41,5 градусов – 21 июня 2003 года), и за все время в целом (44,1 градусов – 12 августа 2003 года).

Напомним, в украинской столице погода уже тоже успела несколько раз обновить температурные рекорды.

Помимо того, мы также писали, что в Индии жертвами аномальной жары стали уже почти 100 человек. Температура в штате Бихар на востоке страны уже достигала 48 градусов.

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