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Жара в Европе: ряд стран установили новые температурные рекорды

2 июля, 09:10

Связывать волну тепла с изменением климата пока рано

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Жаркая погода, установившаяся в конце июня в ряде районов Европы, представляет "большую опасность для здоровья людей, сельского хозяйства и окружающей среды". Жара уже побила несколько тепловых рекордов в Европе. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО).

В пресс-релизе ВМО пояснила, что "пока преждевременно связывать эту волну тепла с изменением климата". Вместе с тем нынешняя ситуация "соответствует климатическим сценариям, которые прогнозируют более частые, затяжные и интенсивные периоды, учитывая, что концентрация парниковых газов ведет к росту глобальных температур".

Так, температурный рекорд зафиксировали 28 июня во французском городе Галларг-ле-Монтюё, температура достигла 45,9 градусов по Цельсию. Это самая высокая температура из когда-либо регистрировавшихся на территории Франции. Установлен также новый среднесуточный температурный рекорд страны — 27,9 градуса. 

В Германии новый температурный рекорд с 30 июня составляет 39,6 градусов по Цельсию. По данным местной метеослужбы, на 243 метеостанциях зафиксировали местные максимальные показатели жары, причем на 223 станциях это были значения в 35 градусов и выше.

Австрия пережила самый жаркий июнь в истории метеонаблюдений, температура была в среднем на 4,5 градуса выше средних значений. В Швейцарии на 43 из 85 станций побиты рекорды июня, а шесть станций зафиксировали абсолютные местные рекорды. На горнолыжном курорте Давосе на высоте 1594 метра столбик термометра поднялся до 29,8 градуса. В Чехии новый национальный рекорд в 38,9 градуса 26 июня.

В ВМО напоминают, что нынешняя волна тепла в Европе последовала за "экстремальными тепловыми эпизодами в Австралии, Индии, Пакистане и некоторых районах Ближнего Востока". Ранее ВМО сообщила, что метеорологи пятый год подряд фиксируют рекордно высокие температуры воздуха по всему миру.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.


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Тег рекорд, жара, температурный рекорд

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