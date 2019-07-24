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Жара в Европе: Синоптики объявили наивысший уровень опасности

24 июля, 13:36

В основном пик жары придется на четверг

Фото: REUTERS/Charles Platiau
Фото: REUTERS/Charles Platiau.

Во Франции, Италии, Испании и Великобритании готовятся к пику аномально жаркой погоды, сообщают европейские СМИ.

Французские метеорологические службы объявили о повышенной опасности практически по всей территории страны – в 80 департаментах. Накануне были побиты температурные рекорды сразу в нескольких городах Франции.

Синоптики предупреждают, что пик жары придется на четверг. По их данным, столбик термометра в некоторых районах Франции может подняться до 43 градусов по Цельсию.

Между тем французская полиция распространила предупреждение о том, что в период жары увеличивается риск квартирных краж. Ввиду этого стражи порядка призвали жителей страны проявлять повышенную бдительность и не забывать закрывать окна и двери перед выходом из дома.

В Италии наивысший уровень опасности объявили в среду сразу в пяти городах – во Флоренции, Турине, Больцано, Брешии и Перудже. Однако пика жары в Италии ожидают в четверг и пятницу. По данным местных метеорологических служб, температура воздуха в разных районах поднимется до 40 градусов по Цельсию.

Министерство здравоохранения Италии на своем сайте опубликовало информацию о том, какие города могут быть сильнее всего затронуты жарой. В сообщении рекомендуется жителям страны, в особенности, детям и пожилым, избегать нахождения на солнце.

В Великобритании также готовятся к пику жары, который, по данным метеорологов, придется на четверг. По сообщениям британских СМИ, может быть побит национальный рекорд самой высокой температуры в июле. В Лондоне ожидают до 38 градусов по Цельсию.

Вместе с тем, в среду по всей территории Великобритании ожидаются сильные грозы, которые могут привести к перебоям в подаче электроэнергии и проблемам в движении транспорта.

Государственное метеорологическое агентство Испании объявило во вторник предупреждение в 38 провинциях королевства из-за жары.

Ведомство повысило уровень опасности до желтого (опасность) и оранжевого (высокая опасность) в большинстве регионов страны. Кроме того, в Арагоне и Стране Басков уровень тревоги повышен до самого высокого - красного. Согласно прогнозам, температура воздуха может превысить 40 градусов.

В 2017 году Государственное метеорологическое агентство зафиксировало в Испании новый температурный рекорд. В середине июля в Кордове (автономное сообщество Андалусия) столбик термометра достиг отметки 46,9 градуса.

Напомним, в результате длительной жары в юго-западной Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Кроме этого, в результате длительной жары в юго-западной части Европы начались масштабные пожары. Так, во Франции пожар уничтожил 620 гектаров растительности. Огнем были охвачены оливковые рощи и поля. По последним данным, в департаменте Гар сгорели шесть жилых домов и пять сараев.


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Тег погода, Европа, жара, грозы, аномальная жара

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