Железная леди: 106-летняя испанка победила две эпидемии с разницей в сто лет

В Испании, где ранее 105-летняя женщина из автономии Эстремадура победила коронавирус, сильнее инфекции оказалась и долгожительница из Андалусии.

Жительница города Ронда Паки Санчес рассказала изданию Malaga Hoy о своей свекрови Ану дель Валле, которая в прошлом веке победила "испанку", а в этом году справилась с новой эпидемией.

Читайте также: Два брата-близнеца с разницей в сто лет стали жертвами пандемий: невероятная история

Реклама

Санчес утверждает, что мать ее мужа появилась на свет в 1913 году. Будучи в 7-летнем возрасте, она переболела "испанским" гриппом. Но вот ее родная сестра стала одной из множества жертв этой эпидемии.

В октябре этого года Ана дель Валле исполнится 107 лет. Сейчас она живет в доме престарелых. С 9 марта заведение закрыто для посетителей – здесь выявили первый случай COVID-19. 20 марта Паки Санчес узнала, что ее свекровь тоже заразилась.

В тренде США грозит вторая волна эпидемии COVID-19: подробности

Ана дель Валле. Фото: malagahoy.es

Долгое время родственники Аны не могли получить информацию о происходящем, но потом стало известно, что женщину перевели в больницу и позже она поправилась.

Таким образом, она стала одним из самых пожилых людей в мире, переживших коронавирус. Ранее с COVID-19 справилась и 106-летняя Конни Титчен из Бирмингема.

Реклама

Также мы сообщали о 103-летней иранке, которая тоже покинула больницу после полного выздоровления.

Как в Испании дезинфицируют улицы, смотрите в видеосюжете "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама