Железную дорогу между Англией и западом Шотландии затопило: пять поездов стоят на путях

/ Фото: Twitter

Движение поездов между Англией и западной частью Шотландии прервано из-за затопления железнодорожного полотна между английским городом Карлайл и шотландской деревней Локерби. Об этом информировала в Twitter компания Network Rail, отвечающая за обслуживание железнодорожной инфраструктуры.

"Мы в настоящее время принимаем меры по разрешению ситуации вокруг находящихся в этом районе пяти поездов, которые застряли или заблокированы наводнением между Карлайлом и Локерби", — сказано в этом посте.

Согласно информации телеканала Sky News, уровень затопления полотна в направлении в южном направлении меньший, чем в северном, а потому возможно скорое возобновления движения из Глазго в сторону северо-западной части Англии. Однако поезда смогут проходить затопленный участок со скоростью не более 5 миль в час (8 км/ч).

Наводнения в Великобритания вызваны резким ухудшением погодных условий на всей территории острова в виде проливных дождей и сильного ветра, скорость которого, согласно прогнозам синоптиков, может достигнуть в субботу 27 метров в секунду. Метеорологи не исключают, что в августе может выпасть рекордное для текущего месяца количество осадков за всю историю наблюдений.

Напомним, недавно российский город Хабаровск стал жертвой крупного наводнения. Наихудшая ситуация сложилась на островных территориях города. Затоплены сотни дачных домов, а из-за подтопленных дорог владельцы не могут к ним добраться. Спасатели утверждают, что под угрозой оказались еще тысячи хозяйств.

Кроме того, в Китае 61 человек стал жертвой мощного наводнения на юге и востоке страны . Там из зоны стихийного бедствия пришлось эвакуировать свыше 300 тысяч человек. Потоки воды и грязи просто смыли с дороги десятки машин.

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