"Желтые жилетки" в Париже пытались прорваться к правительству: появились новые фото

Во французской столице, Париже, участники акции "желтых жилеток", выступающие против роста налогов и цен на бензин, разбирали брусчатку на Елисейских полях и пытались прорваться к правительственным зданиям.

Также сообщается, что полицейские задержали как минимум 13 "желтых жилетов". В префектуре предупредили, что число задержанных может возрасти.

Кроме того, подожгли несколько машин в центре Парижа. В свою очередь, порядок во французской столице обеспечивают более трех тысяч полицейских и жандармов. Также силовики заблокировали крупную зону в центре города, включающую кварталы Елисейского дворца и Национального собрания, площади Согласия и Елисейских полей.



























Также были перекрыты подступы к резиденции премьер-министра – Матиньонскому дворцу. Закрыт доступ туристам на Эйфелеву башню.

Напомним, что за неделю масштабных протестов "желтых жилетов" против повышения цен на топливо во Франции погибли два человека, 620 гражданских и 136 полицейских получили ранения. Были задержаны 879 человек из которых 693 арестованы.

Также добавим, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на повышении топливных акцизов, заявляя, что пытается "изменить привычки", отучая французов от ископаемого топлива, а этот процесс "никогда не бывает простым".

Налоги на дизельное топливо выросли на 7 евроцентов, и правительство планирует их еще увеличить в ближайшие годы. Налог на бензин увеличили на 4 евроцента.