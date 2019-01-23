Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,9
31,67
УКР
Главная   Мировые новости   Евросоюз

"Желтые жилеты" дошли до Испании: появились яркие фото с улиц Мадрида и Барселоны

Сегодня, 17:34

Из-за многотысячных протестов правительство Каталонии задумалось над запретом приложения Uber

"Желтые жилеты" дошли до Испании: появились яркие фото с улиц Мадрида и Барселоны Евросоюз Из-за многотысячных протестов правительство Каталонии задумалось над запретом приложения Uber

Сотни таксистов объявили забастовку в двух крупнейших городах Испании – Мадриде и Барселоне. Протестующие жгут шины, а также блокируют главные городские автодороги.

В знак поддержки протестного движения во Франции они надели на себя желтые светоотражающие жилеты.

Шоферы-демонстранты требуют официально оформить на работу не только "традиционных" таксистов, но и тех, кто получает заказы в Интернет-приложениях, так как лицензия таксиста стоит 140 тыс. евро, а разрешение работать через Uber и Cabify – лишь 35 евро.

Бессрочную забастовку шофера начали в прошлую пятницу, и на этой неделе, по данным СМИ, количество участников протестов достигло 30 тыс.

На этом фоне правительство Каталонии уже выразило готовность запретить пользоваться онлайн-платформами для услуг такси. Свое официальное решение власти объявят 29 января.

Напомним, что тем временем на родине движения "желтых жилетов", во Франции, были задержаны более трех сотен протестующих, которых во время демонстраций уличили в вандализме.

Мы также писали, что аналогичные манифестации проходили и в других странах, хоть и под разными лозунгами. Например, в Лондоне они выступили против мер жесткой экономии консервативного правительства премьер-министра Терезы Мэй, приватизации госкомпаний и в целом за смену власти.

А вот в Израиле протестующие выразили недовольство грядущим повышением цен на электричество, водоснабжение, а также на продукты питания.

Испания, протесты, Мадрид, Барселона, демонстрация, Каталония, желтые жилеты

Вы сейчас просматриваете новость " "Желтые жилеты" дошли до Испании: появились яркие фото с улиц Мадрида и Барселоны". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Португалии произошли потасовки "желтых жилетов" с полицией

21 декабря 2018, 23:01

Правительство задействовало к охране правопорядка около 20 000 полицейских

Аресты "желтых жилетов": задержан лидер протестов и еще более 100 человек

22 декабря 2018, 18:34

Эрика Друэ подозревают в организации несанкционированной демонстрации на проезжей части и незаконном ношении оружия

Протесты "желтых жилетов": во Франции подсчитали миллиардный ущерб

26 декабря 2018, 20:34

Своими действиями демонстранты нанесли урон по розничной торговле в стране и лишили работы десятки тысяч человек

Демонстранты во Франции атаковали замок Макрона

28 декабря 2018, 18:14

Попытка провалилась, но протестующие обещали в ближайшие дни вновь ее повторить

"Желтые жилеты" в Париже атаковали офис спикера правительства Франции

6 января, 12:44

Участники протестов впервые с момента возобновления акции напали на государственный офис

В Париже женщины в "желтых жилетах" устроили показательный протест: опубликованы фото

6 января, 14:41

Женщины решили напомнить французам, что протесты не должны сопровождаться насилием

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы