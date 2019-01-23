"Желтые жилеты" дошли до Испании: появились яркие фото с улиц Мадрида и Барселоны

Из-за многотысячных протестов правительство Каталонии задумалось над запретом приложения Uber

"Желтые жилеты" дошли до Испании: появились яркие фото с улиц Мадрида и Барселоны 2019-01-23T17:34:00+02:00 Евросоюз Из-за многотысячных протестов правительство Каталонии задумалось над запретом приложения Uber

Сотни таксистов объявили забастовку в двух крупнейших городах Испании – Мадриде и Барселоне. Протестующие жгут шины, а также блокируют главные городские автодороги.

В знак поддержки протестного движения во Франции они надели на себя желтые светоотражающие жилеты.

Шоферы-демонстранты требуют официально оформить на работу не только "традиционных" таксистов, но и тех, кто получает заказы в Интернет-приложениях, так как лицензия таксиста стоит 140 тыс. евро, а разрешение работать через Uber и Cabify – лишь 35 евро.

















Бессрочную забастовку шофера начали в прошлую пятницу, и на этой неделе, по данным СМИ, количество участников протестов достигло 30 тыс.

На этом фоне правительство Каталонии уже выразило готовность запретить пользоваться онлайн-платформами для услуг такси. Свое официальное решение власти объявят 29 января.

Напомним, что тем временем на родине движения "желтых жилетов", во Франции, были задержаны более трех сотен протестующих, которых во время демонстраций уличили в вандализме.

Мы также писали, что аналогичные манифестации проходили и в других странах, хоть и под разными лозунгами. Например, в Лондоне они выступили против мер жесткой экономии консервативного правительства премьер-министра Терезы Мэй, приватизации госкомпаний и в целом за смену власти.

А вот в Израиле протестующие выразили недовольство грядущим повышением цен на электричество, водоснабжение, а также на продукты питания.

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