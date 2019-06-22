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"Желтые жилеты" готовятся к очередной акции и призывают блокировать Францию

22 июня, 00:40

Смена тактики объясняется прежде всего крайне низкой мобилизацией "желтых жилетов"

Фото: AFP

Тридцать вторая акция протестного движения "желтых жилетов" пройдет во Франции в эту субботу. Лидеры общественного мнения из рядов "жилетов" распространили в соцсетях призыв "блокировать страну", нарушив работу промышленных и коммерческих предприятий.

Смена тактики объясняется прежде всего крайне низкой мобилизацией "желтых жилетов". 

Но Париж опять готовится к еженедельной демонстрации и префектура уже традиционно напомнила о запрете на проведение акций в районе Елисейских полей, собора Парижской Богоматери, площади Согласия и ряде других мест. Чаще всего в соцсетях призывают к сбору перед входом на станцию метро Берси возле Министерства экономики и финансов, откуда "желтые жилеты" пройдут колонной до площади д’Эстьен д’Орв, на которой расположена католическая церковь Святой Троицы (Сен-Трините). Еще один марш стартует от площади Клиши.

В провинции, однако, множатся призывы к локальным пикетам. Так в Воклюзе, Авиньоне и ряде других городов участники движения планировали принудительно открыть шлагбаумы на платных магистралях с 06:00 по местному времени, однако активной поддержки эти предложения не снискали. В окрестностях Тулузы могут быть заблокированы несколько круговых развязок, а в центре города готовится очередная несогласованная с властями манифестация.

Напомним, что в последние недели протеста на улицы во Франции выходят все меньше и меньше протестующих.

Мы также писали о первомайских демонстрациях в Париже, которые закончились травмированием 38 человек и сотнями задержанных.


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Тег Франция, Париж, акция, сбор, блокировка, желтые жилеты

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Источник:

ТАСС

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