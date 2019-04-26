Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,62
29,61
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

"Желтые жилеты" отвергли реформы Макрона и готовят новые протесты

Сегодня, 13:18

"Желтые жилеты" возмущены тем, что Макрон не принял их основное требование – проведение референдума по гражданской инициативе

Фото: AFP

Лидеры "желтых жилетов" выступили с критикой предложенных президентом Франции реформ президента Франции Эммануэлем Макроном реформ и анонсировали новые акции протеста. Об этом сообщает " France info.

"Он (президент Франции, – Ред.) не слушал все, что мы говорили на улицах в течение пяти месяцев. Он начал свою речь с того, что рассказал о своих достижениях за два года, которые мы якобы не понимаем. Но мы хорошо понимаем, что он просто не способен признать свою вину", – сказал один из лидеров движения Максим Николь.

В частности, "желтые жилеты" возмущены тем, что Макрон не принял их основное требование – проведение референдума по гражданской инициативе. Вместо этого президент предложил упростить условия для проведения референдума, уменьшив до миллиона количество подписей, необходимых для организации плебисцита (сейчас для этого нужно 4,5 млн подписей).

Поскольку их требования не выполнены, "желтые жилеты" обещают продолжить акции протеста.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон отверг возможность проведения каких-либо переговоров с радикально настроенной группировкой, образовавшейся внутри движения "желтых жилетов".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Франция, Макрон, желтые жилеты

Вы сейчас просматриваете новость " "Желтые жилеты" отвергли реформы Макрона и готовят новые протесты". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Протесты "желтых жилетов": массовые беспорядки, стычки с полицией и десятки задержанных

20 апреля, 15:54

Большинство задержали из-за наличия запрещенных предметов

Полиция Франции задержала около семи десятков людей в преддверии акции "желтых жилетов"

20 апреля, 13:14

К протесту присоединились и жители из других регионов страны

"Желтые жилеты" призывают сторонников собраться на акцию протеста в Париже

20 апреля, 01:36

В прошлый раз главным городом "жилетов" была Тулуза

Власти Франции мобилизуют 60 тысяч полицейских в ожидании протестов "желтых жилетов"

19 апреля, 15:53

Несколько ключевых членов движения объявили, что они намерены протестовать несмотря на трагедию Нотр-Дама

Прогулки каждый день: сколько нужно ходить для похудения

Свежесть и чистота: как избавиться от плесени в стиральной машине

Рождение израильской атомной бомбы - как это было

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Что мужчинам нельзя знать о женщинах

Зеленский допустил назначение Порошенко на пост в правительстве

Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019

Зеленский назвал свое первое задание на посту президента

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

Забирайте кожаные кроссовки ECCO практически по себестоимости

Бинокль с 60-кратным увеличением. Охотничий нож в подарок

Что планирует изменить в экономике команда Зеленского: интервью с Данилом Гетманцевым

Сегодня, 07:51

"Мы не можем обещать, что город-сад расцветет завтра. Всем нам – от президента до рабочего – придется много и тяжело поработать", говорит наш собеседник

Есть ли жизнь после Банковой: о политическом будущем Петра Порошенко

Сегодня, 07:38

Глава государства пообещал не сдаваться и побеждать на парламентских выборах

Нулевое классико: "Динамо" едва спаслось от поражения, но даже такая ничья для Хацкевича – сродни проигрышу

24 апреля, 20:45

На последних секундах Мораес не реализовал пенальти, что сохранило призрачную интригу в чемпионской гонке

В ожидании инаугурации: когда Зеленский вступит в должность президента

24 апреля, 11:01

Процедура вступления в должность главы государства регламентируется законами и постановлениями парламента

Полякова высказалась о поющих в России коллегах

Елена Зеленская: модные образы будущей первой леди (фото)

Что будет, если каждый день съедать по два яйца