"Желтые жилеты" отвергли реформы Макрона и готовят новые протесты

"Желтые жилеты" возмущены тем, что Макрон не принял их основное требование – проведение референдума по гражданской инициативе

Фото: AFP

Лидеры "желтых жилетов" выступили с критикой предложенных президентом Франции реформ президента Франции Эммануэлем Макроном реформ и анонсировали новые акции протеста. Об этом сообщает " France info.

"Он (президент Франции, – Ред.) не слушал все, что мы говорили на улицах в течение пяти месяцев. Он начал свою речь с того, что рассказал о своих достижениях за два года, которые мы якобы не понимаем. Но мы хорошо понимаем, что он просто не способен признать свою вину", – сказал один из лидеров движения Максим Николь.

В частности, "желтые жилеты" возмущены тем, что Макрон не принял их основное требование – проведение референдума по гражданской инициативе. Вместо этого президент предложил упростить условия для проведения референдума, уменьшив до миллиона количество подписей, необходимых для организации плебисцита (сейчас для этого нужно 4,5 млн подписей).

Поскольку их требования не выполнены, "желтые жилеты" обещают продолжить акции протеста.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон отверг возможность проведения каких-либо переговоров с радикально настроенной группировкой, образовавшейся внутри движения "желтых жилетов".

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