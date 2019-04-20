Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

"Желтые жилеты" призывают сторонников собраться на акцию протеста в Париже

Сегодня, 01:36

В прошлый раз главным городом "жилетов" была Тулуза

Фото: AFP

"Желтые жилеты" готовят новую акцию протеста и просят своих сторонников из регионов поддержать демонстрацию в Париже. Субботняя манифестация станет 23-й по счету в истории движения, стихийно созданного во Франции в середине ноября прошлого года.

Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в эту субботу около 60 тыс. полицейских и жандармов будут следить за порядком на улицах французских городов. "Наша цель — обеспечить безопасность французов и гарантировать свободу демонстраций", — сказал министр. Кастанер не исключил присутствия в рядах мирных манифестантов погромщиков, которые "будут пытаться устроить беспорядки, подобные тем, что были 16 марта". Тогда в ходе акций протеста "желтых жилетов" радикально настроенные молодые люди били витрины магазинов на Елисейских полях, поджигали веранды кафе, нападали на сотрудников полиции.

Кастанер заявил, что стражи правопорядка будут действовать в соответствии с недавно вступившем в силу "антихулиганском законе", который ужесточает наказание для погромщиков, позволяет проводить обыск всех подозрительных лиц и задерживать манифестантов за сокрытие лица маской. "Угроза безопасности на предстоящей акции серьезна и требует усиленного режима работы правоохранителей", — сказал министр.

В социальных сетях группы "желтых жилетов" предложили назвать новую акцию протеста "Ультиматум 2 — Национальный призыв — Все в Париже". Лидеры движения призвали сделать Париж в субботу столицей "желтых жилетов", в то время как в прошлый раз главным городом "жилетов" была Тулуза. Представители движения в регионах, в частности, в Нормандии, уже откликнулись на этот призыв. Место главной встречи в Париже организаторы акции пока держат в секрете.

Ранее сообщалось, что в Париже власти запретили проведение акций протеста движения "желтых жилетов" на острове Ситэ в районе собора Парижской Богоматери 20 апреля.

Напомним, в субботу, 13 апреля, во Франции "желтые жилеты" вышли на 22-ю акцию протеста, сообщает France.info. Активисты объявили Тулузу "столицей" своей мобилизации.

"Желтые жилеты" вышли на акцию, несмотря на запрещающие законы, которые начали действовать в стране. Как отмечается в сообщении, протесты запланированы в Париже, Марселе, Лилле и других городах.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Франция, Париж, акция, протест, желтые жилеты

Вы сейчас просматриваете новость " "Желтые жилеты" призывают сторонников собраться на акцию протеста в Париже". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Франции мобилизуют 60 тысяч полицейских в ожидании протестов "желтых жилетов"

Вчера, 15:53

Несколько ключевых членов движения объявили, что они намерены протестовать несмотря на трагедию Нотр-Дама

В Париже запретили акцию "желтых жилетов" в районе собора Нотр-Дам

18 апреля, 23:23

Кроме острова Ситэ, манифестации запрещены в предстоящую субботу и на Елисейских полях

Протесты "желтых жилетов" во Франции переросли в столкновения с полицией

13 апреля, 23:21

Полиция использовала слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы

"Желтые жилеты" вышли на 22-ю акцию протеста, несмотря на запрет властей

13 апреля, 16:31

В Тулузе уже начались столкновения правоохранителей и активистов

Лидеры "желтых жилетов" пытаются мобилизировать больше сторонников

13 апреля, 08:13

"Желтые жилеты" возлагают большие надежды на новый подъем своего движения в столице и провинции

Макрон ужесточил правила проведения акций протеста: детали

11 апреля, 13:00

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года

Ошибки в поцелуях: чего не стоит делать

Что происходит с организмом, если съедать одно яблоко в день?

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Диетолог назвала самый полезный суп

​Британские ученые нашли Атлантиду

Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"

Переход офицера ВСУ на сторону боевиков "ДНР": сделано заявление

Стало известно, как персонал дворца называет Меган Маркл

Он был героем, а сейчас его бьют в тюрьме. Шесть лет Писториуса

Ученые: морской воздух опасен для здоровья

Умная техника для занятий спортом

Гаджеты для сна в "Цитрусе"

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

18 апреля, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

Почему МВФ и Нацбанк по-разному прогнозируют экономическое будущее Украины

17 апреля, 07:51

Эксперты рассказали, на какой сценарий развития экономики стоит ориентироваться в этом году

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

4 самых красивых знака Зодиака

Так больше не носят. Устаревшие модели, которые пора выбросить

Ошибки, которые ты допускаешь, когда красишь волосы