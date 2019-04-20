"Желтые жилеты" призывают сторонников собраться на акцию протеста в Париже

В прошлый раз главным городом "жилетов" была Тулуза

Фото: AFP

"Желтые жилеты" готовят новую акцию протеста и просят своих сторонников из регионов поддержать демонстрацию в Париже. Субботняя манифестация станет 23-й по счету в истории движения, стихийно созданного во Франции в середине ноября прошлого года.

Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, в эту субботу около 60 тыс. полицейских и жандармов будут следить за порядком на улицах французских городов. "Наша цель — обеспечить безопасность французов и гарантировать свободу демонстраций", — сказал министр. Кастанер не исключил присутствия в рядах мирных манифестантов погромщиков, которые "будут пытаться устроить беспорядки, подобные тем, что были 16 марта". Тогда в ходе акций протеста "желтых жилетов" радикально настроенные молодые люди били витрины магазинов на Елисейских полях, поджигали веранды кафе, нападали на сотрудников полиции.

Кастанер заявил, что стражи правопорядка будут действовать в соответствии с недавно вступившем в силу "антихулиганском законе", который ужесточает наказание для погромщиков, позволяет проводить обыск всех подозрительных лиц и задерживать манифестантов за сокрытие лица маской. "Угроза безопасности на предстоящей акции серьезна и требует усиленного режима работы правоохранителей", — сказал министр.

В социальных сетях группы "желтых жилетов" предложили назвать новую акцию протеста "Ультиматум 2 — Национальный призыв — Все в Париже". Лидеры движения призвали сделать Париж в субботу столицей "желтых жилетов", в то время как в прошлый раз главным городом "жилетов" была Тулуза. Представители движения в регионах, в частности, в Нормандии, уже откликнулись на этот призыв. Место главной встречи в Париже организаторы акции пока держат в секрете.

Ранее сообщалось, что в Париже власти запретили проведение акций протеста движения "желтых жилетов" на острове Ситэ в районе собора Парижской Богоматери 20 апреля.

Напомним, в субботу, 13 апреля, во Франции "желтые жилеты" вышли на 22-ю акцию протеста, сообщает France.info. Активисты объявили Тулузу "столицей" своей мобилизации.

"Желтые жилеты" вышли на акцию, несмотря на запрещающие законы, которые начали действовать в стране. Как отмечается в сообщении, протесты запланированы в Париже, Марселе, Лилле и других городах.

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