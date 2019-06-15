"Желтые жилеты" снова соберутся во Франции

Во французской столице главный сбор запланирован на площади Бастилии

Фото: REUTERS/Charles Platiau.

Тридцать первая акция протестного движения "желтых жилетов" пройдет во Франции в субботу. Согласно многочисленным призывам в соцсетях, наиболее крупные демонстрации должны пройти в городе Тулуза на юге страны.

Участники движения планируют собраться на площади Арно-Бернар в полдень, после чего отправиться маршем по центральным улицам вплоть до вечера.

Во французской столице главный сбор запланирован на площади Бастилии.

В Лилле, Лионе, Марселе и других городах страны также должны пройти ставшие уже традиционными для страны протестные акции.

В последнее время число участников демонстраций постоянно уменьшается. Примечательно, что даже центральные СМИ никак не анонсируют предстоящие протесты.

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