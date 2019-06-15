Сделать стартовой
26,42
29,82
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

"Желтые жилеты" снова соберутся во Франции

15 июня, 00:46

Во французской столице главный сбор запланирован на площади Бастилии

Фото: REUTERS/Charles Platiau
Фото: REUTERS/Charles Platiau.

Тридцать первая акция протестного движения "желтых жилетов" пройдет во Франции в субботу. Согласно многочисленным призывам в соцсетях, наиболее крупные демонстрации должны пройти в городе Тулуза на юге страны.

Участники движения планируют собраться на площади Арно-Бернар в полдень, после чего отправиться маршем по центральным улицам вплоть до вечера.

Во французской столице главный сбор запланирован на площади Бастилии.

В Лилле, Лионе, Марселе и других городах страны также должны пройти ставшие уже традиционными для страны протестные акции.

В последнее время число участников демонстраций постоянно уменьшается. Примечательно, что даже центральные СМИ никак не анонсируют предстоящие протесты.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Франция, Париж, тулуза, желтые жилеты

Вы сейчас просматриваете новость " "Желтые жилеты" снова соберутся во Франции". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Во Франции закрыли исторические кварталы для "желтых жилетов"

8 июня, 00:46

Несмотря на падающую активность демонстрантов, в пятницу вечером вновь прозвучали призывы к маршам

Во Франции "желтые жилеты" вышли на очередную акцию протеста

1 июня, 20:45

В нынешнюю субботу число манифестантов было наименьшим за всю историю движения

Во Франции "желтые жилеты" в пятницу не решили, где проведут акции в субботу

1 июня, 03:08

Субботняя акция "желтых жилетов" должна стать 29-й по счету в истории движения

"Движение выдыхается": во Франции прошла очередная акция "желтых жилетов"

25 мая, 23:45

Нынешняя акция показала самую низкую за шесть месяцев существования движения явку манифестантов

Во Франции "желтые жилеты" снова выйдут на акции протеста

25 мая, 02:27

Власти приняли усиленные меры безопасности в Париже в связи акцией "желтых жилетов"

Движение "желтых жилетов" установило свой новый антирекорд мобилизации

19 мая, 03:12

В последние недели наблюдается снижение активности участников протестов

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского

6 привычек, которые программируют на бедность

Как тело Мадонны наказало ее за десятилетия суровых нагрузок

Ученые выяснили, почему очищенную воду пить опасно

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

​Эти продукты «забирают» молодость

Во Вселенной обнаружили самое древнее вещество

«Дукалис» рассказал об уходе из семьи ради 17-летней возлюбленной

Осадчая призналась, чем ее «подкупил» Горбунов

Песков раскрыл планы Путина относительно встречи с Зеленским

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Связанные одной нитью: Трамп и Дуда "объединились"

13 июня, 17:07

Паутина между Трампом и Дудой – хороший знак, считают пользователи соцсетей

Как пережить наступающую жару: советы врачей и расценки

13 июня, 07:00

За окном +35. Медики советуют чаще пить и отказаться от походов в солярий

Нестабильный газовый тариф: с чем подойдем к отопительному сезону

12 июня, 07:51

С мая в каждой области – свой тариф на газ. В некоторых удешевление в мае составило всего 1 копейку

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

12 июня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

12 июня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Водительские права больше не будут удостоверять личность
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь