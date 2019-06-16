"Желтые жилеты" во Франции установил новый антирекорд

На демонстрации в совокупности по всей стране вышли не более 7 тысяч человек

Фото: REUTERS/Yves Herman.

Акции движения "желтых жилетов" во Франции постепенно сходят на нет – 31-я неделя демонстраций собрала лишь 7 тысяч участников, а на протест в Париже вышли менее тысячи человек.

Таким образом, данная манифестация стала самой малочисленной из всех акций "желтых жилетов".

Так, марш, который организовали на восточных окраинах Париже, по данным городской полиции, посетили 950 человек.

Еще более двухсот активистов приняли участие в манифестации в промышленном городе Мант-ла-Жоли, расположенном в 50 км к западу от Парижа.

Менее ста манифестантов участвовали в демонстрациях в Дижоне и нормандском. Всего триста человек решили выйти на улицы Бордо и примерно столько же прошли по Монпелье.

В то же время, Тулузе стала, вероятно, едва ли не единственным городом, где демонстрация стала более массовой, чем неделю назад. Здесь на призыв выйти на улицы в 31-ю неделю протестов откликнулись более тысячи горожан.

При этом протест был не согласован с властями и сопровождался беспорядками, в ходе которых 17 манифестантов были задержаны, а пятеро – оштрафованы. Кроме того, демонстрантам понадобилась медицинская помощь.

Напомним, что в последние недели протеста на улицы во Франции выходят все меньше и меньше протестующих.

Мы также писали о первомайских демонстрациях в Париже, которые закончились травмированием 38 человек и сотнями задержанных.

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