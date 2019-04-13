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"Желтые жилеты" вышли на 22-ю акцию протеста, несмотря на запрет властей

Сегодня, 16:31

В Тулузе уже начались столкновения правоохранителей и активистов

Фото: Getty Images

В субботу, 13 апреля, во Франции "желтые жилеты" вышли на 22-ю акцию протеста, сообщает France.info. Активисты объявили Тулузу "столицей" своей мобилизации.

"Желтые жилеты" вышли на акцию, несмотря на запрещающие законы, которые начали действовать в стране. Как отмечается в сообщении, протесты запланированы в Париже, Марселе, Лилле и других городах. СМИ сообщают, что в Тулузе начались столкновения активистов с полицией. Однако о количестве задержанных или пострадавших информации пока нет.

Напомним, что 23 марта на протесты участие в протестах по всей Франции приняли по меньшей мере 40,5 тыс. человек, 5 тыс. из них протестовали в Париже. Об этом заявил министр внутренних дел республики Кристоф Кастанер. По его словам, "в ходе манифестаций во Франции были задержаны 233 человека", оштрафованы 107 демонстрантов. "Все согласованные протесты прошли нормально", — подчеркнул он.


После этого желтые жилеты организовали следующую акцию протеста. Демонстрации были запланированы в Париже, Бордо, Тулузе, Лионе, Авиньоне и в ряде других городов. Субботние протесты были уже 20-й акцией "желтых жилетов". Французские власти после недавних случаев беспорядков и погромов на акциях "желтых жилетов" ввели запрет на проведение демонстраций в некоторых районах крупных городов.

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Тег Франция, протесты, активисты, желтые жилеты

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Источник:

france.info

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