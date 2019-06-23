"Желтым жилетам" удалось вывести на улицы французских городов почти 12 тыс. сторонников

Запланированные во французской столице демонстрации прошли без серьезных инцидентов

REUTERS/Yves Herman.

Прошедшие в субботу акции протеста "желтых жилетов" во Франции вновь показали рост мобилизации после многомесячного спада. Согласно обнародованным МВД данным, в общей сложности 11,8 тыс. человек приняли участие в 32-й волне протестов, что на 4,8 тыс. человек больше, чем в прошлую субботу.

Сами "желтые жилеты", регулярно оспаривающие официальные данные властей, оценивают масштабы манифестаций гораздо выше. По информации группы Le Nombre Jaune ("Желтое число"), ведущей собственную статистику, в этот раз марши "желтых жилетов" объединили почти 26 тыс. манифестантов.

В Париже, как и в предыдущие субботы, префектура запретила проведение акций в районе Елисейских полей, собора Парижской Богоматери, площади Согласия и ряде других мест. Запланированные во французской столице демонстрации прошли без серьезных инцидентов.

Напомним, что в последние недели протеста на улицы во Франции выходят все меньше и меньше протестующих.

Мы также писали о первомайских демонстрациях в Париже, которые закончились травмированием 38 человек и сотнями задержанных.

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