"Желтым жилетам" удалось вывести на улицы французских городов почти 12 тыс. сторонников
Запланированные во французской столице демонстрации прошли без серьезных инцидентов
Прошедшие в субботу акции протеста "желтых жилетов" во Франции вновь показали рост мобилизации после многомесячного спада. Согласно обнародованным МВД данным, в общей сложности 11,8 тыс. человек приняли участие в 32-й волне протестов, что на 4,8 тыс. человек больше, чем в прошлую субботу.
Сами "желтые жилеты", регулярно оспаривающие официальные данные властей, оценивают масштабы манифестаций гораздо выше. По информации группы Le Nombre Jaune ("Желтое число"), ведущей собственную статистику, в этот раз марши "желтых жилетов" объединили почти 26 тыс. манифестантов.
В Париже, как и в предыдущие субботы, префектура запретила проведение акций в районе Елисейских полей, собора Парижской Богоматери, площади Согласия и ряде других мест. Запланированные во французской столице демонстрации прошли без серьезных инцидентов.
Напомним, что в последние недели протеста на улицы во Франции выходят все меньше и меньше протестующих.
Мы также писали о первомайских демонстрациях в Париже, которые закончились травмированием 38 человек и сотнями задержанных.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Желтым жилетам" удалось вывести на улицы французских городов почти 12 тыс. сторонников". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Желтые жилеты" готовятся к очередной акции и призывают блокировать Францию
Смена тактики объясняется прежде всего крайне низкой мобилизацией "желтых жилетов"
"Желтые жилеты" снова соберутся во Франции
Во французской столице главный сбор запланирован на площади Бастилии
Во Франции закрыли исторические кварталы для "желтых жилетов"
Несмотря на падающую активность демонстрантов, в пятницу вечером вновь прозвучали призывы к маршам
Во Франции "желтые жилеты" вышли на очередную акцию протеста
В нынешнюю субботу число манифестантов было наименьшим за всю историю движения