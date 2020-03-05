Жертвами коронавируса в Италии стали более сотни человек

Вместе с тем, выросло количество тех, кто выписался из больницы

В Италии, где закрылись все школы и вузы, от нового коронавируса COVID-19 умерли уже 107 человек. За сутки количество летальных исходов выросло на 28.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Кроме того, со вчерашнего дня новым коронавирусом заразились 443 человека. Общее количество заражений возросло до 2706 случаев.

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Вместе с тем, выросло количество тех, кто выписался из больницы. Всего поправились 276 человек.

Ранее стало известно, что в Италии из-за коронавируса приостанавливают массовые мероприятия. Власти пытаются предотвратить дальнейшее распространение инфекции.

А тем временем, медики зафиксировали за сутки 2223 новых случая заражения коронавирусом в мире, причем 120 из них приходятся на Китай, откуда и началась эпидемия. За пределами Китайской Народной Республики инфекция выявлена у 2103 человек.

3 марта и в Украине зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Привез вирус в Украину мужчина, вернувшийся из путешествия с женой по Италии. В Украину пара вернулась 26 февраля через пограничный пункт в Черновицкой области. Тогда температуры и других признаков гриппа у мужчины не обнаружили.

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