Жертвами лесных пожаров в Греции стали более 20 человек, десятки госпитализированы

Вчера, 03:24

Ранее греческое телевидение сообщало о десяти погибших

фото AFP
фото AFP

Более 20 человек стали жертвами лесных пожаров в пригородах Афин. Об этом со ссылкой на официального представителя кабинета министров Греции Димитриса Дзанакопулоса во вторник сообщило агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Ранее греческое телевидение сообщало о десяти погибших.

Дзанакопулос добавил, что в результате пожаров 69 человек госпитализированы. Многие из них находятся в критическом состоянии.

В свою очередь, премьер-министр Греции Алексис Ципрас после посещения Центра операций Пожарной службы страны, где его проинформировали о сложившемся положении, заявил, что ситуация с лесными пожарами в греческой столичной области Аттика вышла из-под контроля, передает ТАСС.

"Ситуация в Аттике вышла из-под контроля", - сказал премьер журналистам, подчеркнув, что нынешняя ночь будет исключительно трудной.

По словам главы правительства, в настоящее время имеются три больших фронта огня. "Близ городка Каламос, где лесной пожар частично локализован, в Кинете, где стихия пока неконтролируема, а также близ поселения Неос Вутзас, где сейчас сконцентрированы усилия пожарных, потому что там имеются граждане, оставшиеся в домах и попавшие в огненную ловушку", – сказал Ципрас.

Премьер отметил, что лесные пожары в общей сложности тушат свыше 600 пожарных на более чем 300 пожарных автомобилях. Политик заверил, что все компетентные службы координируют свои усилия.

"Мы должны делать все возможное, поскольку есть граждане, которые находятся в опасности", – сказал Ципрас, добавив, что "первоочередной задачей является спасение не собственности, а человеческих жизней".

В заключение премьер подчеркнул, что "все должны сохранять хладнокровие". При этом, по его словам, "пока не время давать оценки, предстоит еще битва".

Ранее сообщалось, что власти Греции намерены обратиться к Евросоюзу за помощью в борьбе с лесными пожарами.
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