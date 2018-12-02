Жертвой протестов во Франции из-за повышения цен на бензин стал еще один человек

Количество жертв топливных протестов во Франции возросло до трех. В ночь с субботы на воскресенье, 2 декабря, из-за баррикад демонстрантов в аварии погиб мужчина, сообщает телеканал BFM TV.

"В ночь с субботы на воскресенье во французском округе Арле в департаменте Бош-дю-Рон в ДТП погиб водитель фургона, который врезался в грузовик, которая остановилась из-за баррикады протестующих. Таким образом число погибших достигло трех", - сказано в сообщении.

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Кроме того, около 57 человек пострадали на юге Франции в городе Тулуза в субботу, 1 декабря. Среди пострадавших в ходе протестов против повышения цен на топливо 48 полицейских.

"Последние обновленные данные свидетельствуют о том, что 57 человек получили ранения, в том числе 48 полицейских. Из этих 48 полицейских пятеро были госпитализированы", - говорится в коммюнике, размещенном на странице префектуры в Twitter.

Напомним, власти Франции заявили, что могут ввести режим чрезвычайного положения в связи с массовыми протестами против повышения цены на топливо.

Ранее сообщалось, что в Париже задержали около сотни протестующих. Кроме того, полиция во французской столице разогнала протестующих против повышения цены на топливо при помощи резиновых пуль и слезоточивого газа.

Также в Париже демонстранты серьезно повредили символ Франции – Триумфальную арку. Протестующие исписали стены монумента разнообразными фразами вроде "Макрона в отставку", "Желтые жилеты празднуют триумф".