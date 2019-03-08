Жесткий Brexit: Британии удалось продвинуться в переговорах с ЕС

Великобритания стремится к тому, чтобы отношения с ЕС продолжали оставаться дружескими

Фото: AFP

Жесткий Brexit: Британии удалось продвинуться в переговорах с ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/01a/de8/5c701ade81bce.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/01a/de8/5c701ade81bce.jpg 2019-03-08T13:41:46+02:00 Евросоюз Великобритания стремится к тому, чтобы отношения с ЕС продолжали оставаться дружескими

Великобритания и Европейский союз за последние дни сумели продвинуться немного вперед на переговорах по приведению сделки по условиям Brexit к той форме, которая могла бы устроить британских парламентариев. Об этом министр иностранных дел Соединенного Королевства Джереми Хант.

"Мы, как я полагаю, добились некоторого прогресса за последние несколько дней. Но предстоит сделать чуть больше. Вполне возможно, что мы этого достигнем", — сказал глава британского МИД.

По словам Ханта, Великобритания стремится к тому, чтобы отношения с ЕС продолжали оставаться дружескими, а это значит, что процесс согласования сделки должен быть таким, чтобы в отношения между сторонами на ближайшие годы не была внесена толика яда. Но чтобы этого не произошло, гибкой позиции должен придерживаться не только Лондон, но и Брюссель.

"Необходимо, чтобы ЕС также проявлял гибкость в этих переговорах и понял, что мы выступаем с очень ясной просьбой. Мы знаем, что именно требуется для того, чтобы провести соглашение через Палату общин", — отметил министр.

Он пояснил, что эта просьба состоит в том, чтобы Брюссель предоставил гарантии, что членство Великобритании в таможенном союзе ЕС не будет вечным, что дало бы генеральному прокурору Англии и Уэльса Джеффри Коксу достаточные основания для изменения его заключения по ранее достигнутому между сторонами соглашению по условиям Brexit.

"Это момент перемен в отношениях между Великобританией и ЕС, и история вынесет обеим сторонам суровый приговор, если мы ошибемся", — констатировал руководитель Форин оффиса.

Предусмотренный соглашением так называемый режим бэкстоп позволяет сохранить членство Северной Ирландии в таможенном союзе и едином рынке ЕС, чтобы не допустить появления пограничной инфраструктуры на британо-ирландской границе. Но при этом британские парламентарии опасаются, что из-за этого страховочного механизма Соединенное Королевство может навсегда оказаться привязанной к европейскому сообществу. Именно поэтому 15 января депутаты Палаты общин отвергли сделку об условиях Brexit, которую премьер-министр Тереза Мэй заключила с властями ЕС.

Следующее голосование по этому вопросу намечено на 12 марта. По утверждению британского министра финансов Филипа Хаммонда, очередной отказ парламента поддержать сделку создаст реальные предпосылки для откладывания намеченных сроков Brexit (выход страны из ЕС запланирован на 29 марта) и создаст крайне неопределенные перспективы для будущего Великобритании.

Но Британский кабинет министров ожидает, что сделка премьер-министра Терезы Мэй по Brexit вновь не сможет получить одобрение парламента.

Хотя 7 марта стало известно, что руководители ЕС дают Великобритании всего 48 часов, чтобы выступить с предложением по выходу из тупика по Brexit.

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