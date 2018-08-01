"Жесткий Brexit" будет страшной ошибкой Великобритании – глава МИД страны

Хант отметил, что Великобритания идет к отсутствию сделки с ЕС по условиям выхода из Евросоюза и последующего переходного периода

Глава британского МИД Джереми Хант заявил об опасениях в связи с угрозой выхода Великобритании из Евросоюза без заключения соглашения с ЕС о регулировании их взаимоотношений в будущем – т.н. "жесткий Brexit".

"Мы очень опасаемся того, что если все останется, как есть, мы непредумышленно направимся к отсутствию соглашения", – сказал Хант в ходе визита в Австрию, добавив, что "существует реальный риск хаотичного отделения, и это будет огромной геостратегической ошибкой".

Позднее Хант призвал участников переговоров по Brexit "прийти к прагматичному решению, которое позволит продолжаться крепкой и особой дружбе между Великобританией и ЕС".

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В то же время СМИ указывают, что после встречи с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль Хант говорил не просто о реальном риске отделения Великобритании от ЕС без заключения сделки, а о том, что Великобритания "идет к отсутствию сделки" с ЕС.

"Сейчас мы ненамеренно идем к отсутствию сделки", – сказал Дж.Хант.

При этомКнайсль отметила, что у ЕС есть четкое расписание по Brexit, и призвала все стороны переговоров придерживаться этого расписания.

"Если с обеих сторон будет прикладываться больше усилий к переговорам, все можно будет сделать прозрачно, и никому не придется бояться "грязного" Brexit, резких переходов или чего-то еще. Вопрос действительно в том, чтобы придерживаться расписания", – сказала она.

Ранее Хант уже заявлял о риске Brexit без соглашения по поводу будущих отношений с ЕС, что, по его мнению, будет крайне затруднительно с точки зрения экономики. По его словам, многие в Европе лишь ждут момента, чтобы Великобритания уступила, однако "этого не случится".

Планируется, что Великобритания официально завершит процесс выхода из Евросоюза 29 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Великобритании не стихают разногласия между сторонниками так называемой "мягкой" процедуры Brexit и теми, кто выступает за жесткий отказ страны от членства в Евросоюзе. В связи с расколом в британском правительстве по вопросу Brexit ранее два британских министра покинули свои посты - министр по делам Brexit Дэвид Дэвис и глава МИД Борис Джонсон.

План британского правительства предусматривает сохранение тесных экономических связей и создание зоны свободной торговли Британии с европейскими государствами после ее выхода из ЕС. Это противоречит позиции жестких сторонников Brexit, настаивающих на введении таможенных пошлин в соответствии с тарифами ВТО.

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Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел летом 2016 года. С небольшим перевесом большинство британцев, проголосовавших поддержали Brexit. Процесс выхода страны из ЕС должна завершиться в конце марта 2019 года. Ранее лидеры ЕС согласовали, что переходный период после официального выхода Великобритании из ЕС начнется 29 марта 2019 года и продлится 21 месяц.

ЕС предупредил Лондон, что без решения ирландского вопроса соглашение о Brexit не произойдет. При этом британское правительство предлагало, что все Соединенное Королевство, а не только Северная Ирландия, сможет придерживаться до конца 2021 таможенных правил ЕС. Это позволило бы избежать границы между Ирландией, которая является членом ЕС, и Северной Ирландией, которая является частью Великобритании и выйдет из ЕС вследствие Brexit – но этот план не устроил ЕС.