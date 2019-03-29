"Жесткий" Brexit на горизонте: парламент Британии снова не принял сделку с ЕС
Против сделки с Брюсселем высказались 344 члена Палата общин, тогда ее поддержали лишь 286 народных избранников
Британские депутаты в очередной, третий по счету, раз проголосовали против проекта соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.
Против сделки о Brexit, достигнутой премьер-министром Терезой Мэй и Брюсселем, 29 марта проголосовали 344 члена Палата общин, тогда как в ее поддержку высказались 286 народных избранников.
Таком образом, риск "жесткого" Brexit, то есть без сделки вовсе, возрастает еще сильнее.
Принятие сделки означало бы, что у депутатов было бы время до 22 мая, чтобы согласовать все остающиеся вопросы, связанные с "разводом" с ЕС, а Великобритания покинула бы европейское сообщество в упорядоченной форме менее чем через два месяца.
Напомним, что 29 апреля проект договора о Brexit будет вынесен на голосование в британском парламенте 29 марта.
Мы также писали, недавно на саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.
В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.
Стоит отметить, что ситуация вокруг выхода Соединенного Королевства из ЕС является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Жесткий" Brexit на горизонте: парламент Британии снова не принял сделку с ЕС". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В кабинете Мэй утверждают, что их вариант сделки с ЕС является лучшей идеей
Голосование в британском парламенте призвано было показать, какой из вариантов имел шансы получить поддержку большинства законодателей
Мэй предупредила об угрозе срыва Brexit
По ее словам, длительная отсрочка по выходу Лондона из состава Евросоюза может привести к срыву Brexit
Петицию с требованием отменить Brexit поддержали более пяти миллионов человек
По состоянию на 19:25 по киевскому времени петиция набрала 5 545 534 подписи
ЕС завершил подготовку к "жесткому" сценарию: в ЕС назвали дату Brexit без сделки
Все более вероятно, что Соединенное Королевство покинет Европейский союз без соглашения, заявили в Брюсселе