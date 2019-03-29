"Жесткий" Brexit на горизонте: парламент Британии снова не принял сделку с ЕС

Против сделки с Брюсселем высказались 344 члена Палата общин, тогда ее поддержали лишь 286 народных избранников

Фото: AFP

"Жесткий" Brexit на горизонте: парламент Британии снова не принял сделку с ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e33/082/5c9e33082453c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e33/082/5c9e33082453c.jpg 2019-03-29T17:07:00+02:00 Евросоюз Против сделки с Брюсселем высказались 344 члена Палата общин, тогда ее поддержали лишь 286 народных избранников

Британские депутаты в очередной, третий по счету, раз проголосовали против проекта соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Против сделки о Brexit, достигнутой премьер-министром Терезой Мэй и Брюсселем, 29 марта проголосовали 344 члена Палата общин, тогда как в ее поддержку высказались 286 народных избранников.

Таком образом, риск "жесткого" Brexit, то есть без сделки вовсе, возрастает еще сильнее.

Принятие сделки означало бы, что у депутатов было бы время до 22 мая, чтобы согласовать все остающиеся вопросы, связанные с "разводом" с ЕС, а Великобритания покинула бы европейское сообщество в упорядоченной форме менее чем через два месяца.

Напомним, что 29 апреля проект договора о Brexit будет вынесен на голосование в британском парламенте 29 марта.

Мы также писали, недавно на саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.

В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.

Стоит отметить, что ситуация вокруг выхода Соединенного Королевства из ЕС является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:

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