Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,08
30,5
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

"Жесткий" Brexit на горизонте: парламент Британии снова не принял сделку с ЕС

Сегодня, 17:07

Против сделки с Брюсселем высказались 344 члена Палата общин, тогда ее поддержали лишь 286 народных избранников

Фото: AFP
"Жесткий" Brexit на горизонте: парламент Британии снова не принял сделку с ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e33/082/5c9e33082453c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e33/082/5c9e33082453c.jpg Евросоюз Против сделки с Брюсселем высказались 344 члена Палата общин, тогда ее поддержали лишь 286 народных избранников

Британские депутаты в очередной, третий по счету, раз проголосовали против проекта соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза.

Против сделки о Brexit, достигнутой премьер-министром Терезой Мэй и Брюсселем, 29 марта проголосовали 344 члена Палата общин, тогда как в ее поддержку высказались 286 народных избранников.

Таком образом, риск "жесткого" Brexit, то есть без сделки вовсе, возрастает еще сильнее.

Принятие сделки означало бы, что у депутатов было бы время до 22 мая, чтобы согласовать все остающиеся вопросы, связанные с "разводом" с ЕС, а Великобритания покинула бы европейское сообщество в упорядоченной форме менее чем через два месяца.

Напомним, что 29 апреля проект договора о Brexit будет вынесен на голосование в британском парламенте 29 марта.

Мы также писали, недавно на саммите глав государств и правительств ЕС было решено отложить выход Великобритании из сообщества до 22 мая, но лишь при условии, что "британский парламент утвердит соглашение с Брюсселем о выходе". В противном случае страна прокинут Евросоюз 12 апреля.

В то же время, британские депутаты отвергли все восемь альтернативных вариантов развития событий вокруг выхода из ЕС, включая, в том числе, "жесткий" Brexit, его отмену вовсе и проведение повторного референдума.

Стоит отметить, что ситуация вокруг выхода Соединенного Королевства из ЕС является одной из главных тем дня. С остальными топ-темами вы можете ознакомиться в видеосюжете:


Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Великобритания, Евросоюз, брексит, Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " "Жесткий" Brexit на горизонте: парламент Британии снова не принял сделку с ЕС". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В кабинете Мэй утверждают, что их вариант сделки с ЕС является лучшей идеей

Вчера, 01:26

Голосование в британском парламенте призвано было показать, какой из вариантов имел шансы получить поддержку большинства законодателей

Мэй заявила о готовности уйти в отставку после одобрения ее сделки по Brexit

Вчера, 01:41

Она отметила, что не останется на должности до следующего этапа переговоров с ЕС

Мэй предупредила об угрозе срыва Brexit

25 марта, 23:44

По ее словам, длительная отсрочка по выходу Лондона из состава Евросоюза может привести к срыву Brexit

Петицию с требованием отменить Brexit поддержали более пяти миллионов человек

26 марта, 04:14

По состоянию на 19:25 по киевскому времени петиция набрала 5 545 534 подписи

ЕС завершил подготовку к "жесткому" сценарию: в ЕС назвали дату Brexit без сделки

25 марта, 13:06

Все более вероятно, что Соединенное Королевство покинет Европейский союз без соглашения, заявили в Брюсселе

Лондон задействовал ядерный бункер в операции по подготовке к Brexit без сделки

21 марта, 21:14

Военный объект под названием Pindar находится глубоко под землей на улице Уайхолл

Настя Каменских дважды станет мамой

60-летний Александр Малинин показал себя с неожиданной стороны

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой

Дмитрий Ланской показал красавицу-жену и подросших детей

Елена Беркова экстренно госпитализирована

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Maruv назвала фаворита на Евровидении и объявила гастроли по РФ

Алексей Михайличенко: «Меня приглашали в сборную России»

"Они вооружены до зубов": что происходит в Луганске, - СМИ

Вечерний выход: шикарные фото с детьми от Пугачевой и Галкина
Загрузка...

5 лет аннексии Крыма: каких судостроительных заводов лишилась Украина и к чему это привело

Вчера, 06:40

На заводах Крыма делают ракеты и корабли флоту РФ. Эксперты: работу тормозят санкции

Израиль и Голанские высоты: Трамп создал опасный для Украины прецедент

27 марта, 07:39

Может ли решение президента США признать аннексию Голанских высот сказаться на ситуации с оккупированным Крымом

Последние дни предвыборной кампании: украинцев ждет день тишины, а эксперты ждут нарушений

27 марта, 07:19

Кандидаты отреагируют на нарушения и согласуют дебаты

Монетизация льгот запутала украинцев: факты и цифры

27 марта, 07:00

Власти добавили денег 8,7 млн пенсионеров. Но довольны не все

60-летний Александр Малинин показал себя с неожиданной стороны

Вкрутили девять шурупов, вставили пластину: Билана прооперировали

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой