"Жесткий" Brexit приведет к появлению реальной границы на острове Ирландия — Юнкер

Ответственность за такое развитие ситуации будет полностью лежать на британском правительстве

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Выход Великобритании из состава Евросоюза без сделки будет неизбежно означать появление физической границы между республикой Ирландией и Северной Ирландией. Такое мнение высказал в воскресенье в интервью телеканалу Sky News глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его мнению, это приведет к обострению ситуации на острове, которую удалось нормализовать благодаря подписанному в 1998 году Белфастскому соглашению (Соглашения Страстной пятницы).

"Мне не нравится жесткая граница, потому что Соглашение Страстной пятницы должно исполняться во всех частях (острова). Ситуация в Ирландии улучшилась, и мы не должны шутить с этим. Иногда у меня создается впечатление, что некоторые люди забывают уроки истории. Но история (конфликта) вернется немедленно", – сказал Юнкер.

На уточняющий вопрос ведущей, означает ли это, что на острове Ирландия появится жесткая граница, если Лондон и Брюссель не смогут договориться об условиях Brexit к установленному крайнему сроку 31 октября, глава Еврокомиссии ответил утвердительно.

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При этом Юнкер заявил, что ответственность за такое развитие ситуации будет полностью лежать на британском правительстве.

"ЕС никоим образом не может быть ответственен за любые последствия Brexit – это решение Великобритании. Это суверенное решение, которое мы уважаем, но не пытайтесь повесить ответственность на Евросоюз. Не ЕС покидает Великобританию, а Великобритания покидает ЕС", – сказал он.

Великобритания должна была выйти из ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем – на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

После ее ухода кресло британского премьера занял Борис Джонсон, который обещает осуществить Brexit без сделки, если Брюссель не согласится с главным требованием Лондона и не исключит из нее положение о "бэкстопе" – особом режиме, который должен на время обеспечить пребывание Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и единого европейского рынка после Brexit.

Премьер-министр дал понять, что намерен проигнорировать новый закон, которым королева запретила Brexit без соглашения с Евросоюзом.

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