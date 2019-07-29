Великобритания готовится к выходу из Европейского союза без соглашения и принимает меры

/ Фото: AFP

"Жесткий" Brexit: Великобритания введет прямое правление в Северной Ирландии https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%20brexit https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%82%20brexit 2019-07-29T14:27:00+03:00 Евросоюз Великобритания готовится к выходу из Европейского союза без соглашения и принимает меры

Правительство Великобритании планирует ввести прямое правление в Северной Ирландии в случае выхода из Евросоюза без соглашения. Об этом сообщает The Telegraph.

"Мы позаботимся о том, чтобы все было в порядке, чтобы не было вакуума, чтобы было эффективное поведение правительства", - сказал министр иностранных дел Доминик Рааб.

Он добавил, что "приоритет номер один заключается в том, чтобы стороны в Северной Ирландии возродили исполнительную власть и Ассамблею, чтобы фактически они могли взять на себя ответственность и контроль".

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Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон создал специальный военный кабинет из шести министров, который будет собираться каждый день с целью обеспечения выхода страны из Евросоюза (Brexit) 31 октября.

Напомним, что британское правительство Бориса Джонсона готовится к жесткому Brexit 31 октября – то есть, у Соединенного Королевства как никогда высоки шансы покинуть Евросоюз без соглашения с Брюсселем.

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Джонсон хочет на новых переговорах с Брюсселем добиться отмены противоречивого механизма "бекстоп" для Северной Ирландии. Но, в то же время, в ЕС неоднократно заявляли о том, что не намерены вносить в изменения соглашение, которые ранее заключила Тереза Мэй.

The Sunday Times также сообщила, что вдохновитель кампании по выходу из ЕС на референдуме 2016 Доминик Каммингс, который теперь является старшим помощником Джонсона, имеет поручение от премьера реализовать Brexit "всеми необходимыми средствами".

Напомним, что 23 июля экс-министр иностранных дел и мэр Лондона Борис Джонсон официально возглавил правящую Консервативную партию Великобритании и, вместе с этим, получил право сформировать свое правительство.

Чтобы помешать ему вывести Соединенное Королевство из Евросоюза без сделки с Брюсселем нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону о самоуправлении в Северной Ирландии - если Джонсон распустит приостановит работу парламента, депутаты все равно соберутся и смогут принимать законы, чтобы не допустить "жесткий Brexit".

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