Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

"Жесткого" Brexit не будет: парламент Британии перестраховался

18 июля, 17:08

Члены Палаты общин приняли поправку к закону на тот случай, если будущий премьер решит пойти на крайние меры

Фото: AFP

Нижняя палата британского парламента приняла поправку к закону, чтобы помешать будущему премьер-министру вывести Соединенное Королевство из Евросоюза без сделки с Брюсселем.

315 голосами против 274 члены Палаты общин поддержали внесение поправки в закон о самоуправлении в Северной Ирландии, чтобы не дать будущему главе правительства приостановить работу парламента с целью помешать депутатам заблокировать "жесткий Brexit".

Принятая 18 июля техническая поправка была внесена лейбористом Хиллари Беном и консерватором Алистером Бертом. Она предполагает, что даже в случае приостановки работы парламента он должен быть вновь созван по крайней мере на пять дней для рассмотрения вопросов, касающихся работы парламента Северной Ирландии.

Таким образом, противники Brexit без сделки могут принять законы, которые не позволят стране покинуть ЕС при отсутствии договоренностей с Брюсселем.

Любопытно, что по данным Sky News, членов правительства проинформировали голосовать против поправки, но министры финансов и юстиции Филип Хаммонд и Дэвид Гок воздержались.

Напомним, что фаворит гонки за кресло премьер-министра Британии Борис Джонсон ранее выразил готовность в случае свое победы вывести страну из ЕС к 31 октября, пусть даже и без соглашения.

Как мы уже писали, из-за невозможности реализовать Brexit премьер-министр Тереза Мэй объявила об отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности главы правительства.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Великобритания, Британия, брексит, Brexit, жесткий Brexit

Вы сейчас просматриваете новость " "Жесткого" Brexit не будет: парламент Британии перестраховался". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Глава МИД Британии призвал не отказываться от идеи Brexit без сделки

31 мая, 21:00

Джереми Хант отметил, что это будет наилучшим для Соединенного Королевства

В британском парламенте предложили провести новый референдум по Brexit

28 мая, 08:43

Лидер лейбористов призвал к новому референдуму или перевыборам парламента

В Лондоне хотят провести новые переговоры с ЕС по условиям Brexit

28 мая, 13:24

В Брюсселе неоднократно подчеркивали, что ЕС не будет изменять положения достигнутой сделки

В Евросоюзе могут поддержать новую отсрочку Brexit – СМИ

7 июня, 04:40

По меньшей мере 25 стран-членов Евросоюза согласны предоставить стране отсрочку на более длительное время

В Британии лейбористы могут заблокировать Brexit без соглашения

11 июня, 21:45

Инициатива лейбористов имеет поддержку и среди членов других партий

ЕС готов пересмотреть сделку по Brexit – кандидат в премьеры Британии

9 июня, 15:55

Об этом, по словам главы британского МИД Джереми Ханта, сказала Ангела Меркель

Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Чем мазать укусы комаров: эффективные народные средства

Британские инженеры показали робота для работы на ягодных полях

"Была подругой невесты, а стала любовницей жениха"

Айжан Байзакова показала свадебное платье (фото, видео)

В Киеве начались съемки украинско-латвийского детектива "Маркус" 

9 причин пользоваться кунжутным маслом

Подборка фильмов для хорошего настроения

Даша Астафьева спустилась в метро Киева и зачитала стихи

У Путина спросили о судьбе Донбасса: мгновенный ответ

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит многих

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

Вчера, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Туристический бум в Чернобыле привел к тому, что из него решили сделать бренд: что будет с зоной

16 июля, 07:00

Власти планируют проложить водную трассу в зоне отчуждения

Винник признался: на сцену вместо него выходили дублёры

Редкое открытие возле черной дыры поставило ученых в ступор

Глава таможни: Деньги, которые ЕС выделил Украине разворовали
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь