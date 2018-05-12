Жестокое избиение украинца в Польше: появились подробности

Украинец, который был жестоко избит битами в Польше, находится в критическом состоянии и у него мало шансов остаться в живых. Об этом в своем Facebook сообщил журналист Игорь Исаев.

"У Николая – тяжелая травма черепа и кровоизлияние. Сегодня пришла новость от врача из госпиталя: состояние Николая критическое, вскоре будет операция, и вряд ли гражданин Украины выживет", – написал он.

Напомним, инцидент произошел 3 мая на выходе из магазина в поселке Глоскув, недалеко от Варшавы. После словесного конфликта поляк и несколько его знакомых с бейсбольными битами набросились на украинцев, двоим из которых все же удалось сбежать, а третьего случился приступ эпилепсии.

Перед этим в Гданьске трое пьяных мужчин напали на 24-летнего украинца, работавшего в местном кебаб-кафе, из-за его национальности, в результате чего он был доставлен в больницу с ранением головы и руки.

А Варшаве было совершено нападение на двух граждан Украины. Перед нападением нападавший публично оскорблял их за их национальность.