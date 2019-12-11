23 удара ножом ради 200 долларов: подробности убийства украинцев в Польше

Убийца сознался в содеянном и объяснил свои мотивы

Фото: пресс-служба полиции Люблинского воеводства

Стали известны новые подробности убийства двух украинцев на ферме в населенном пункте Доброславов в Люблинском воеводстве Польши на минувших выходных.

Ссылаясь на пресс-секретаря Люблинской районной прокуратуры Агнешку Кепку, польский канал tvn24 сообщает, что 36-летний гражданин Украины Сергей С., задержанный по подозрению в причастности к преступлению, сознался в содеянном и объяснил свои мотивы.

Вскрытие показало, что перед смертью одному из потерпевших были нанесены 18 ударов ножом в область груди и брюшной полости, а второму – пять ударов в шею и грудь. Потом у последнего злоумышленник украл около 200 долларов, а также неопределенную сумму денег у первого погибшего.

Данные преступления были классифицированы как содеянные с особой жестокостью, за что обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, его обвиняют в двух кражах – 2 декабря он забрал у своих коллег 1500 и 900 злотых (более 9,1 тыс. и 5,5 тыс. грн соответственно).

11 декабря назначено судебное заседание, на котором убийце планируют избрать меру пресечения.

Напомним, в ноябре в холодильной камере для хранения фруктов в населенном пункте Садковице в Лодзинском воеводстве нашли тела двух украинских заробитчан, которые оказались дядей и племянником из Тернопольской области.

Также сообщалось, что по последним данным Нацбанка Польши на сегодняшний день в этой стране работают более 900 тыс. украинцев.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама