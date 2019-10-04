Жестокое убийство украинки в Финляндии: новые подробности

/ Фото: Reuters

Злоумышленника, который совершил нападение с мечом в финском городе Куопио, в результате чего погибла молодая украинка, арестовали.

Соответствующее распоряжение было выдано уездным судом финской области Северное Саво, сообщила 4 октября местная телекомпания Yle.

Подсудимый участвовал в заседании через видеосвязь, потому что после атаки его поместили в реанимацию – во время нейтрализации полицией он получил два пулевых ранения.

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Когда состояние его здоровья улучшится, преступника поместят в тюремную камеру.

Также стали известны личные данные убийцы – это этнический финн Йоел Марин 1994 года рождения. Он был студентом-первогодкой профучилища, в котором устроил резню 1 октября. Его обвиняют в убийстве и девяти покушениях.

У следователей имеется версия о вероятном мотиве преступления, но в интересах следствия было решено ее не разглашать.

Полиция подтвердила, что жертвой нападения стала украинка 1996 года рождения. Другие ее личные данные остаются неизвестными. По этому поводу посольство Украины в Финляндии уже выразило соболезнования всем пострадавшим, а также приспустило государственный флаг на здании дипмиссии

Напомним, ранее стало известно, что жертва жила в Куопио с гражданским мужем и училась в профессиональном училище, в котором случилась атака.

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