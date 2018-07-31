Жестокое видео избиения женщины средь бела дня шокировало Францию

Женщина сказала ему "заткнуться", после чего он резко подошел, ударил ее по лицу на глазах у шокированных посетителей заведения и продолжал кричать

Кадры избиения женщины средь бела дня в Париже, зафиксированные на камеру наблюдения, вызвали большое возмущение во Франции и спровоцировали дискуссию о сексуальном насилии на улицах. Об этом сообщает BBC, видео на YouTube посмотрели уже более 3 миллионов человек

22-летняя студентка Мари Лагерре поделилась видео инцидента, во время которого человек ударил ее у кафе на глазах у посетителей на северо-востоке французской столицы. Лагерре возвращалась с работы в 19-м округе Парижа, когда неизвестный мужчина стал озвучивать непристойные и унизительные комментарии сексуального характера в ее адрес.

Женщина сказала ему "заткнуться", после чего он резко подошел, ударил ее по лицу на глазах у шокированных посетителей заведения и продолжал кричать на нее. Мужчина также бросил в нее пепельницу, но промахнулся.

Сразу после инцидента Лагерре пошла домой, но потом вернулась в кафе, чтобы взять показания свидетелей и подать жалобу в полицию.

"Я знала, что он ударит меня. Я могла бы убежать, но об этом не было и речи. Я не собиралась отвлекать голову и точно не собиралась извиняться", – сказала Лагерра в интервью французскому радио.

Женщина рассказала, что уже не первый раз встречает сексуальное преследование на улицах, поэтому сказала нападающему "заткнуться", потому что не терпит такое поведение.

Видео стало вирусным и совпадает по времени с усилиями французского правительства ввести штрафы за сексуальные домогательства на улицах. Первые штрафы начнут выписывать уже осенью.

Ранее в Париже девушка стала жертвой изощренного сексуального домогательства.

Также СМИ сообщили о сексуальных домогательствах в Европарламенте.