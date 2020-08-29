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Жгли Коран и шины: в Швеции вспыхнули уличные беспорядки (фото, видео)

29 августа, 12:13

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Противостояние длилось всю ночь, силовики начали задержания

В Швеции, которая принимает у себя множество мигрантов из мусульманских стран, в ночь с 28 на 29 августа возникли серьезные массовые беспорядки. Протесты начались в городе Мальме после того, как антимиграционные активисты провели акцию с сожжением Корана. Силовики вмешались в эту акцию и началось уличное противостояние. Нормализовать ситуацию удалось лишь к утру.

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Участники протестов жгли шины, взрывали салюты и петарды и бросали камни. Были повреждены полицейские машины и автомобили спасателей. Как сообщает шведский телеканал SVT, количество задержанных превысило два десятка человек.

Видео: svt.se

В районах, где происходили столкновения, также сгорели несколько автомобилей, пожары произошли в том числе на подземных парковках. Но полиция пока не уверена, связаны ли эти инциденты с беспорядками.

Изначально антиисламскую акцию, на которой планировалось сжечь Коран, запретили. Административный суд Мальме отказал в проведении этой акции "по соображениям безопасности". Но ее все равно организовали члены датской правой партии "Жесткий курс". Кроме того, в Мальме прошла еще одна несогласованная с властями демонстрация, на которой люди пинали Коран ногами.

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Видео: @snej75 / Twitter
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Как сообщают шведские СМИ, шестерых правых активистов арестовали за разжигание межнациональной розни.

Напомним, несмотря на введенные в ЕС квоты, в Европу рвется все больше мигрантов с Ближнего Востока. Часто они прибывают нелегально – через Турцию и Средиземное море. В связи с этим в Греции решили построить забор на границе вдоль реки Эврос, отделяющей ее от Турции.

Сама же Турция ранее шантажировала Евросоюз открытием границ, на которых ожидают миллионы сирийских беженцев. В феврале 2020 года Анкара уже впустила в ЕС 18 тысяч нелегальных мигрантов.

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Швеция протесты Коран мигранты беспорядки Мальме массовые беспорядки

Источник: Сегодня

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