"Карантинные деньги" по-европейски: датчане получат по 3 тысячи долларов

Датчане получат от государства помощь для преодоления коронавирусного кризиса – за выделение семьям прямой финансовой поддержки проголосовал парламент Дании.

Ссылаясь на заявление министра финансов Николая Ваммена, газета Ekstra Bladet сообщает, что в среднем планируется выплатить по 19 тысяч датских крон (около 2,86 тысяч долларов) работающим. Правда, с этой суммы будет удержан налог.

Сумма выплаты будет определяться индивидуально – от размера отпускного пособия с сентября 2019 года по август 2020-го.

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Также по тысяче крон получат пенсионеры и те, кто живет на социальное пособие

В целом Копенгаген направит на поддержку населения 60 млрд крон – деньги выделят из фонда отпускных пособий, которые были заморожены, чтобы работающие получили их при уходе на пенсию. Однако их планируют выплатить лишь в октябре.

В то же время, парламентские партии проголосовали за отмену отсрочки налоговых отчислений включая НДС на общую сумму 300 млрд крон. Также было принято решение о поэтапном отказе от схемы поддержки самозанятого населения и фрилансеров к 8 августа.

Больше об ослаблении эпидемиологических ограничений в этой стране читайте в материале "Как Дания выходит из карантина: рассказы местных жителей".

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Стоит отметить, что Дания – не единственная скандинавская страна, которая ощутила на себе последствия "коронакризиса". Раньше сообщалось о уровень безработицы в Швеции вырос почти до 8%.

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