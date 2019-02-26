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Жив и в безопасности: стали известны новые подробности о Скрипале

Сегодня, 14:44

Посол Британии в РФ утверждает, что после покушения Скрипали не хотят видеться с российскими дипломатами

Сергей Скрипаль. Фото: Facebook
Сергей Скрипаль. Фото: Facebook.
Жив и в безопасности: стали известны новые подробности о Скрипале //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/534/aa3/5c7534aa382de.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/534/aa3/5c7534aa382de.jpg Евросоюз Посол Британии в РФ утверждает, что после покушения Скрипали не хотят видеться с российскими дипломатами

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия на данный момент живы, утверждает британский посол в России Лори Бристоу.

"Я могу подтвердить, что они живы", – заявил он в интервью российским СМИ.

По словам дипломата, пережившим покушение россиянам передали запрос посольства РФ с просьбой встретиться, но они не хотят видеться с представителями российской дипмиссии.

"Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор", – подчеркнул посол Великобритании.

Бристоу заверил, что Лондон обеспечит такую встречу, если Скрипали поменяют свою точку зрения, но в противном случае им это навязывать не будут.

"Они, разумеется, находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество. Наша обязанность защитить их", – подчеркнул посол.

Напомним, мать российского экс-полковника Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать Сергея и Юлию пропавшими без вести.

Также сообщалось, что третьим участником покушения может быть "грушник" Денис Сергеев, который прилетел в Британию под именем "Сергея Федотова".

Кроме того, ранее британские СМИ сообщили об ухудшении состояние здоровья Сергея Скрипаля.

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Тег Великобритания, покушение, гру, Скрипаль, отравление Скрипаля

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Источник:

Интерфакс

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