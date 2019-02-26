Жив и в безопасности: стали известны новые подробности о Скрипале
Посол Британии в РФ утверждает, что после покушения Скрипали не хотят видеться с российскими дипломатами
Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия на данный момент живы, утверждает британский посол в России Лори Бристоу.
"Я могу подтвердить, что они живы", – заявил он в интервью российским СМИ.
По словам дипломата, пережившим покушение россиянам передали запрос посольства РФ с просьбой встретиться, но они не хотят видеться с представителями российской дипмиссии.
"Мне кажется, не так уж трудно понять, почему они могут не хотеть встречаться с представителями российского государства. Это их выбор", – подчеркнул посол Великобритании.
Бристоу заверил, что Лондон обеспечит такую встречу, если Скрипали поменяют свою точку зрения, но в противном случае им это навязывать не будут.
"Они, разумеется, находятся в безопасном месте. Их пытались убить, используя нервнопаралитическое вещество. Наша обязанность защитить их", – подчеркнул посол.
Напомним, мать российского экс-полковника Елена Скрипаль обратились в полицию с просьбой признать Сергея и Юлию пропавшими без вести.
Также сообщалось, что третьим участником покушения может быть "грушник" Денис Сергеев, который прилетел в Британию под именем "Сергея Федотова".
Кроме того, ранее британские СМИ сообщили об ухудшении состояние здоровья Сергея Скрипаля.
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