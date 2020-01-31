Жизнь после Brexit: Великобритания покидает ЕС, что дальше

После выхода из ЕС Лондон столкнется с проблемами перераспределения рынка морской и транспортной индустрии, в частности, авиаперевозок и доступа к портам

Фото: REUTERS/Yara Nardi

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Через 47 лет членства, сегодня, 31 января, Великобритания покидает ЕС. Официальный выход запланирован на 23:00 по Гринвичу (в 00:00 по Брюсселю и в 01:00 ночи уже 1 февраля по Киеву). За час до этого премьер Борис Джонсон обратится к стране, а на фасад его резиденции на Даунинг-стрит, 10, спроецируют часы с обратным отсчетом выхода из ЕС. В это же время на парламентской площади в центре Лондона сторонники Brexit проведут грандиозное празднование с салютом.

Европарламент проголосовал за сделку по Brexit, поставив точку в затянувшейся больше чем на три года эпопее с выходом Великобритании из ЕС. До конца 2020 года, пока будет действовать переходный период, в отношениях Лондона и Брюсселя ничего не поменяется. За исключением того, что теперь британские лидеры больше не будут принимать участия в политической жизни ЕС. А вот с 1 января 2021 года Лондон полноценно отправится в свободное плавание.

"В эту пятницу Великобритания покидает ЕС". Это заголовок социальной рекламы британского правительства в интернете, газетах, журналах и на ситилайтах. Ровно в 23:00 по Гринвичу зазвонит Big Ben, даже несмотря на то, что до 2021 года он закрыт на реконструкцию. Деньги на незапланированный "запуск" Башни Елизаветы (официальное название Биг Бена) собирали через краудфандинг, так как комиссия британского парламента посчитала, что из бюджета на это может пойти до 500 тыс фунтов стерлингов.

Все началось еще в декабре 2015 года, когда законопроект правительства бывшего премьера Дэвида Кэмерона о референдуме по выходу Соединенного Королевства из ЕС получил королевское одобрение. Однако всерьез о выходе из ЕС никто не думал, даже когда в июне 2016-го на консультативном референдуме 51,89% граждан Великобритании проголосовали за Brexit. В Брюсселе, да и в самом Лондоне допускали возможность проведения повторного референдума.

Три года британский парламент не мог проголосовать за сделку по Brexit, пока на досрочных выборах 12 декабря 2019 года Борис Джонсон, непримиримый критик слишком "мягкого" Brexit правительства Терезы Мэй, не одержал уверенную победу. Уже 20 декабря Палата общин проголосовала за законопроект о выходе из ЕС. Позже он получил королевское одобрение.

После 31 января Борис Джонсон больше не будет участвовать в официальных саммитах ЕС, а официальный Лондон не сможет влиять на политику и законотворчество Брюсселя. Европарламентарии от Великобритании, а их в Европарламенте 73, уедут домой, а британский министр иностранных дел Крис Пинчер во вторник 28 января последний раз принимал участие в заседании Совета по общим вопросам в Брюсселе.

Хоть ровно в 23:00 Британия и покидает Евросоюз, до конца года все останется по-прежнему. До 31 декабря 2020-го будет действовать переходный период. "В течение этого периода правительство будет налаживать новые партнерские отношения с ЕС и остальным миром. Это может привести к новым договоренностям в торговле, путешествиях и бизнесе", – предупреждает та же социальная реклама, которая отсылает к правительственному порталу о Brexit.

Специальная вкладка сайта "Великобритания покидает ЕС 31 января 2020 года" предлагает каждому человеку проверить, как Brexit коснется лично его. Так, к примеру, 1 января 2021 года (после завершения переходного периода) в ЕС не будут котироваться права британского образца, и наоборот. Если британец захочет водить машину в Австрии, ему нужно получить специальную "местную" лицензию. То же самое касается и европейцев в Британии.

Безвизовый режим между Великобританией и Евросоюзом сохранится. Однако с 1 января 2021 года и Лондон, и Брюссель запускают систему предварительной платной регистрации. Взаимный въезд граждан будет возможен только по загранпаспортам, а не по внутренним ID-картам, как сейчас, и только после предварительной платной авторизации. Для въезда в ЕС раз в три года на специальном сайте нужно оставить онлайн заявку, оплатив 7 евро. Аналогичная процедура коснется и украинцев при въезде в Евросоюз.

А вот бизнесменам и компаниям, которые занимаются экспортом/импортом товаров, после 31 января предстоит получить специальный налоговый номер, иначе нужно платить пошлины. Если, конечно, до конца года Лондону удастся договориться о зоне свободной торговли с ЕС, ведь правительство Бориса Джонсона наотрез отказывается продлить переходный период.

Соответствующие переговоры между Лондоном и Брюсселем стартуют 3 марта. И, по словам члена правления Совета внешней политики "Украинская призма" Анны Шелест, стоит не забывать, что большинство товаров, особенно продуктовых, которые сегодня получает Великобритания, даже не европейские.

"Великобритания их получает благодаря зонам свободной торговли, которые есть у ЕС с третьими странами. И когда год назад были разговоры о жестком Brexit (выходе из ЕС без соглашения – Авт.), первые, кто начали беспокоится и делать запасы, были супермаркеты. Они начали объяснять британцам, откуда у них помидоры, яблоки, вина и т.д. То есть, все эти соглашения нужно переподписывать. Есть еще фармацевтическая отрасль. С одной стороны Британия производит фармацевтические товары. Но когда начали смотреть, импорт был не обязательно из ЕС. Еще один вызов – банковская система. Мы уже увидели, как упал курс фунта, цифры потерь банковской системы назывались миллиардные, и никто не может спрогнозировать, что будет после 31 января", – сказала сайту "Сегодня" Анна Шелест.

Сайт "Сегодня" уже писал, что у ЕС около 40 торговых соглашений, которые охватывают более чем 70 стран. Будучи членом ЕС, Великобритания могла торговать, к примеру, с Канадой, не оплачивая при этом высокие пошлины на большинство товаров. Если Соединенное Королевство выйдет из ЕС без торговой сделки, то автоматически потеряет доступ к этим рынкам и будет вынуждено торговать по правилам ВТО. На данный момент официальный Лондон уже договорился о заключении 20 торговых соглашений с такими странами, как Косово, Иордания, Марокко, Тунис, Грузия. Будет новое торговое соглашение и с Украиной, так как зона свободной торговли между Брюсселем и Киевом больше не будет распространяться на Великобританию.

Помимо этого, по словам Анны Шелест, будут проблемы с офисами известных корпораций, которые уже стали уходить из Британии, а также с перераспределением рынка морской и транспортной индустрии, в частности, авиаперевозок и доступа к портам.

Однако убытков от выхода Британии из ЕС не избежать. Куда более благоприятно складывается ситуация с заключением нового торгового соглашения со США. Дональд Трамп неоднократно заявлял, что готов хоть завтра сесть за стол переговоров. Для Британии плюс здесь в том, что теперь их переговорные позиции не ограничивают правила Евросоюза, поэтому Лондон может договориться о более выгодных для себя условиях. Но и здесь есть нюансы. По данным британского Департамента международной торговли, около 18% общего объема торговли приходится на фармсектор, который и так в Британии очень зависит от импорта. Поэтому здесь перед Лондоном стоит вызов отстоять национальные интересы и сохранить здоровую конкуренцию.

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