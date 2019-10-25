Жуткая находка в Британии: полиция арестовала четвертого подозреваемого в причастности к гибели 39 человек в грузовике

В Британии обнаружили грузовик с телами. Фото: REUTERS/ANF/MMA

Британская полиция задержала четвертого подозреваемого в причастности к гибели 39 человек, тела которых были найдены 23 октября в прицепе грузовика в английском Эссексе. Об этом говорится в распространенном заявлении замначальника полиции графства Эссекс Пиппы Миллс.

"Мужчина в возрасте 48 лет из Северной Ирландии был арестован в аэропорту Станстед по подозрению в причинении смерти и участии в преступном сговоре с целью незаконной перевозки людей через границу", — заявила Миллс.

Ранее полиция сообщила, что при расследовании дела о гибели 39 человек были задержаны мужчина и женщина, проживающие в английском Уоррингтоне (графство Чешир). Они подозреваются в совершении тех же преступлений, что и человек, задержанный в Станстеде. Еще был задержан водитель грузовика — 25-летний житель Северной Ирландии. Срок его содержания под стражей без предъявления обвинений был продлен по запросу следствия.

Ранее в полиции подтвердили, что тела, найденные в грузовике в промышленной зоне города Грейс в Эссексе, начали доставлять в морг, начата патолого-анатомическая экспертиза. Продолжаются попытки установить личности погибших.

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Первоначально следствие выступило с предположением, что они являются гражданами Китая. В настоящий момент полиция находится в контакте с посольством КНР в Великобритании, где пока не подтверждают гражданство погибших. Вьетнамская правозащитная организация Human rights space сообщила о том, что среди них могла быть недавно пропавшая гражданка Вьетнама, пытавшаяся незаконно попасть в Европу, однако каких-либо подтверждений этому пока также нет.

В качестве предварительной причины смерти 31 мужчины и восьми женщин СМИ называют переохлаждение. Температура внутри фуры-рефрижератора, в которой были найдены тела, находилась на отметке минус 25 градусов по Цельсию.

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Ранее МИД Болгарии сообщил, что грузовик марки Scania зарегистрирован в Варне на имя фирмы, принадлежавшей ирландской гражданке. Премьер-министр страны Бойко Борисов, в свою очередь, заявил, что транспортное средство покинуло территорию Болгарии в 2017 году и больше туда не возвращалось. Премьер Ирландии Лео Варадкар пообещал, что страна посодействует в расследовании инцидента.

В грузовике в Британии нашли 39 тел. Источник: REUTERS/UK POOL

Ранее сообщалось, что венгерский суд приговорил к пожизненному заключению четверых людей, которых признали виновными в гибели более семи десятков мигрантов. В августе 2015 года осужденные перевозили в грузовике-рефрижераторе 71 беженца из Сирии, Ирака и Афганистана.

Когда те стали задыхаться, преступники, несмотря на многочисленные просьбы, отказались открыть двери и впустить воздух. После гибели людей они просто оставили грузовик с телами на обочине дороги на венгерско-австрийской границе. Большинство погибших – мужчины, но были среди них также женщины и дети.

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