Жуткий пожар в средневековом соборе во Франции: первые фото последствий

Причиной пожара в средневековом соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте мог быть поджог.

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Об этом, как сообщает le Monde, заявил нантский прокурор Пьер Сеннэ.

"Начато расследование, основанное на выводах после обнаружения трех отдельных очагов возгорания – на уровне большого органа, правее и левее от нефа. Сегодня ожидается прибытие пожарного эксперта из Парижа", – сказал он.

На данный момент уже известно, что огонь удалось взять под контроль, но он уничтожил орган Нантского собора и витражи XVI века за ним.

"Ущерб сконцентрирован на большом органе – он кажется полностью разрушенным. Платформа, на которой он расположен, очень нестабильна и грозит обрушиться", – утверждает начальник пожарной службы департамента Атлантическая Луара генерал Лоран Ферлэ.

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При этом, по его словам, случившееся не следует сравнивать с прошлогодним пожаром в соборе Парижской Богоматери, который уничтожил известный шпиль храма. В Нанте огонь не добрался до крыши собора.

Тем временем появились первые фото последствий пожара.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe В тренде В Польше оппозиция требует признать выборы недействительными

На место ЧП собираются выехать премьер-министр Франции Жан Кастекс, а также министр культуры Розлин Башло и министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

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"Поддерживаю наших пожарных, которые рискуют жизнями, спасая эту готическую жемчужину", – написал в своем Twitter президент Эммануэль Макрон.

Напомним, что пожар в Нантском кафедральном соборе Святых Петра и Павла начался утром 18 июля. С огнем борются порядка 100 пожарных.

Как уже сообщалось, этот храм является одним из самых высоких во Франции – его высота составляет 63 метра, на 6 метров ниже сгоревшего в прошлом году собора Парижской Богоматери. Любопытно, что в 1972 году он уже горел, после чего собор в течение трех лет был закрыт на ремонт.

Напомним, в прошлом году во французском Олорон-Сент-Мари пострадал и другой объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО – трое неизвестных протаранили автомобилем дверь и ограбили построенный в XII веке кафедральный собор Сент-Мари.

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