Українська
$ 27,27
31,13
  1. Мировые новости
  2. Евросоюз

Жуткий пожар в средневековом соборе во Франции: первые фото последствий

18 июля, 13:56

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Стало известно об ущербе, который огонь нанес Нантскому кафедральному собору

Причиной пожара в средневековом соборе Святых Петра и Павла во французском Нанте мог быть поджог.

Реклама

Об этом, как сообщает le Monde, заявил нантский прокурор Пьер Сеннэ.

"Начато расследование, основанное на выводах после обнаружения трех отдельных очагов возгорания – на уровне большого органа, правее и левее от нефа. Сегодня ожидается прибытие пожарного эксперта из Парижа", – сказал он.

На данный момент уже известно, что огонь удалось взять под контроль, но он уничтожил орган Нантского собора и витражи XVI века за ним.

"Ущерб сконцентрирован на большом органе – он кажется полностью разрушенным. Платформа, на которой он расположен, очень нестабильна и грозит обрушиться", – утверждает начальник пожарной службы департамента Атлантическая Луара генерал Лоран Ферлэ.

Реклама

При этом, по его словам, случившееся не следует сравнивать с прошлогодним пожаром в соборе Парижской Богоматери, который уничтожил известный шпиль храма. В Нанте огонь не добрался до крыши собора.

Тем временем появились первые фото последствий пожара.

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Фото: REUTERS/Stephane Mahe

В тренде
В Польше оппозиция требует признать выборы недействительными

На место ЧП собираются выехать премьер-министр Франции Жан Кастекс, а также министр культуры Розлин Башло и министр внутренних дел Жеральд Дарманен.

Реклама

"Поддерживаю наших пожарных, которые рискуют жизнями, спасая эту готическую жемчужину", – написал в своем Twitter президент Эммануэль Макрон.

Напомним, что пожар в Нантском кафедральном соборе Святых Петра и Павла начался утром 18 июля. С огнем борются порядка 100 пожарных.

Как уже сообщалось, этот храм является одним из самых высоких во Франции – его высота составляет 63 метра, на 6 метров ниже сгоревшего в прошлом году собора Парижской Богоматери. Любопытно, что в 1972 году он уже горел, после чего собор в течение трех лет был закрыт на ремонт.

Напомним, в прошлом году во французском Олорон-Сент-Мари пострадал и другой объект из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО – трое неизвестных протаранили автомобилем дверь и ограбили построенный в XII веке кафедральный собор Сент-Мари.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Собор Парижской Богоматери

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Зеленский поздравил Макрона с праздником и напомнил о
Зеленский поздравил Макрона с праздником и напомнил о "нормандском формате"Политика
В Евросоюзе отреагировали на убийство медика ВСУ на Донбассе
В Евросоюзе отреагировали на убийство медика ВСУ на ДонбассеПолитика
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого
В России ответили на иск Нидерландов в международный суд из-за сбитого "Боинга"Россия
Венгрия закрывает границу с Украиной: на КПП огромные очереди (фото, видео)
Венгрия закрывает границу с Украиной: на КПП огромные очереди (фото, видео)Запад
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировали
Британия, Канада и США обвинили Россию в воровстве: у Путина отреагировалиРоссия
Трамп перебросит американские войска из Германии к границам России
Трамп перебросит американские войска из Германии к границам РоссииСША

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять