Жуткий снегопад в Британии загнал сотни машин в ловушку

Сегодня, 11:54

Некоторые люди провели более 16 часов, стоя в пробках


Фото: Twitter

Фото: Twitter

Фото: Twitter

Сильные снегопады и резкое похолодание вызвали значительные проблем с движением на автомагистралях, железных дорогах и в аэропортах в нескольких регионах Великобритании.

Об этом сообщает BBC.

Сотни людей провели минувшую ночь в пробках на автодорогах, движение на которых был заблокирован авариями-за снежных заносов. Некоторые очевидцы сообщали в соцсетях, что провели в пробках до 16 часов.

Шотландская полиция сегодня утром сообщила, что две автомагистрали, в том числе между Глазго и Стерлингом, полностью закрыты для движения, и призвала водителей воздержаться от поездок.

В юго-западной Англии и Южном Уэльсе объявили "красный" уровень опасности погодных условий, означает, что существует риск для жизни. "Оранжевый" уровень предупреждения объявлен в Шотландии и северной Англии.

По всей Британии более 20 железнодорожных операторов заявили об отмене поездов в Шотландии и Англии.

Аэропорт Глазго объявил о приостановлении работы как минимум до 15:00 по местному времени. Более 200 пассажиров провели ночь в терминале.

Ранее мы писали о том, какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды. 

Также в ближайшие дни на всей территории Украины ожидается морозная погода.Вслед за солнечной погодой придут сильные снегопады. 27 февраля, в Украину придет циклон с юго-запада Европы, из Италии, Греции. 
Великобритания, холод, пробки, снегопад, морозы

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