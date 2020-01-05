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Смертельное ДТП на курорте в Италии: авто въехало в толпу туристов

5 января, 10:29

В результате аварии погибли не менее шести человек

/ Фото: Pixabay

Итальянская полиция расследует дорожное происшествие на одном из горнолыжных курортов страны, в результате которого погибли шестеро иностранных граждан.

Как сообщает агентство dpa, инцидент произошел в городе Лутаго в Южном Тироле, где утром 5 января в группу из 17 туристов въехал автомобиль.

В результате шесть человек погибли и еще 11 были госпитализированы в австрийские и южнотирольские больницы. Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Не у всех потерпевших были при себе документы, но в полиции исходят из того, что все погибшие являются немецкими гражданами. В МИД Германии это пока что не комментировали.

Предварительная причина ДТП – пьянство за рулем. По данным итальянской прессы, за рулем автомобиля оказался 28-летний итальянец у которого было серьезно превышено содержание алкоголя в крови. Сейчас он находится в больнице, где сдает необходимые анализы.

Другие причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, в прошлом году в Италии произошло смертельное ДТП с российскими туристами – автобус с полусотней россиян протаранил отбойник, вылетел в кювет и перевернулся.

Также сообщалось о ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля в Италии, в результате которого погибли шесть человек.

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