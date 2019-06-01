Жуткое ДТП во Франции: погибли иностранцы
В результате столкновения погибли трое человек
На северо-востоке Франции произошло смертельное ДТП: столкнулись грузовик и микроавтобус. В результате трое граждан Румынии погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщает BFMTW.
Авария произошла утром в районе коммуны Новии-Шевриер (регион Шампань-Арденны). Согласно данным жандармерии, грузовик на высокой скорости въехал в микроавтобус. Никакие другие сведения об обстоятельствах ДТП пока не приводятся. По информации телеканала, водитель грузовика уже дал показания полиции.
Среди погибших — мужчина 25 лет, 18-летний молодой человек и 18-месячный ребенок. Четверо пострадавших доставили в больницы Реймса и Шарлевиль-Мезьера. Состояние трех из них оценивают как тяжелое.
Напомним, под Киевом на Житомирской трассе, у населенного пункта Копылов, легковушка на скорости более 200 километров в час влетела в припаркованный грузовик. Как рассказал водитель фуры, его машина была припаркована на обочине, когда под нее влетела BMW. Легковушка фактически полностью оказалась придавленной под фурой, а потом загорелась.
Кроме этого, во Львовской области произошло тройное столкновение автоцистерны и микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master. Пострадали 10 человек, двое мужчин погибли.
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