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Жуткое ДТП во Франции: погибли иностранцы

1 июня, 13:38

В результате столкновения погибли трое человек

Фото: Pixabay

На северо-востоке Франции произошло смертельное ДТП: столкнулись  грузовик и микроавтобус. В результате трое граждан Румынии погибли, еще четверо пострадали. Об этом сообщает BFMTW.

Авария произошла утром в районе коммуны Новии-Шевриер (регион Шампань-Арденны). Согласно данным жандармерии, грузовик на высокой скорости въехал в микроавтобус. Никакие другие сведения об обстоятельствах ДТП пока не приводятся. По информации телеканала, водитель грузовика уже дал показания полиции.

Среди погибших — мужчина 25 лет, 18-летний молодой человек и 18-месячный ребенок. Четверо пострадавших доставили в больницы Реймса и Шарлевиль-Мезьера. Состояние трех из них оценивают как тяжелое.

Напомним, под Киевом на Житомирской трассе, у населенного пункта Копылов, легковушка на скорости более 200 километров в час влетела в припаркованный грузовик. Как рассказал водитель фуры, его машина была припаркована на обочине, когда под нее влетела BMW. Легковушка фактически полностью оказалась придавленной под фурой, а потом загорелась.


Кроме этого, во Львовской области произошло тройное столкновение автоцистерны и микроавтобусов Mercedes Sprinter и Renault Master. Пострадали 10 человек, двое мужчин погибли.

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Тег ДТП, Франция, погибшие, столкновение

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