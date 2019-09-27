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Жуткое избиение молодого украинца в Польше: новые подробности

27 сентября, 14:34

Полиция пока что не нашла подтверждений того, что 19-летнему парню выбили зубы из-за его происхождения

Фото: eurointegration.com.ua

Фото: eurointegration.com.ua

Жуткое нападение на 19-летнего украинца в польском городе Жоры, которого на прошлой неделе избили до бессознательного состояния, может не иметь под собой расистской подоплеки.

Местные полицейские утверждают, что обнаружили некоторые несоответствия с версией парня. В частности, оказалось, что его избили не на улице Рыбницкой, как он утверждал, а в другом районе города.

Кроме того, сами обстоятельства нападения также могут отличаться от заявленных украинцем.

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Как заявили полицейские, на данный момент они не нашли подтверждений того, что инцидент был совершен на почве национальной нетерпимости.

Другие подробности пока что выяснить не удалось.

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Напомним, что, по словам потерпевшего парня, на минувших выходных в парке Жоров к нему подошла группа поляков. Они спросили о его происхождении и, узнав, что он из Украины, напали – ему выбили зубы и оставили многочисленные гематомы и ушибы. В бессознательном состоянии его обнаружили двое мужчин, которые и вызвали "скорую". Из больницы украинец выписался на следующий день.

Этим летом в Варшаве случилось другое нападение на украинцев – в квартиру, в которой живут трое заробитчан, бросили "коктейль Молотова", а стены подъезда исписали оскорблениями в их адрес.

Мы также писали о другом трагическом инциденте в Польше, который закончился гибелью украинского заробитчанина, нелегально работавшего в Великопольском воеводстве.

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Польша расизм ксенофобия украинец украинцы в Польше нападения

Источник: Польское радио

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