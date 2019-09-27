Жуткое избиение молодого украинца в Польше: новые подробности

Полиция пока что не нашла подтверждений того, что 19-летнему парню выбили зубы из-за его происхождения

Фото: eurointegration.com.ua

Жуткое нападение на 19-летнего украинца в польском городе Жоры, которого на прошлой неделе избили до бессознательного состояния, может не иметь под собой расистской подоплеки.

Местные полицейские утверждают, что обнаружили некоторые несоответствия с версией парня. В частности, оказалось, что его избили не на улице Рыбницкой, как он утверждал, а в другом районе города.

Кроме того, сами обстоятельства нападения также могут отличаться от заявленных украинцем.

Реклама

Как заявили полицейские, на данный момент они не нашли подтверждений того, что инцидент был совершен на почве национальной нетерпимости.

Другие подробности пока что выяснить не удалось.

В тренде Неожиданный Трамп и выступление разгневанной школьницы: главные события саммита ООН по климату

Напомним, что, по словам потерпевшего парня, на минувших выходных в парке Жоров к нему подошла группа поляков. Они спросили о его происхождении и, узнав, что он из Украины, напали – ему выбили зубы и оставили многочисленные гематомы и ушибы. В бессознательном состоянии его обнаружили двое мужчин, которые и вызвали "скорую". Из больницы украинец выписался на следующий день.

Этим летом в Варшаве случилось другое нападение на украинцев – в квартиру, в которой живут трое заробитчан, бросили "коктейль Молотова", а стены подъезда исписали оскорблениями в их адрес.

Мы также писали о другом трагическом инциденте в Польше, который закончился гибелью украинского заробитчанина, нелегально работавшего в Великопольском воеводстве.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама