Золотой унитаз был украден в Англии из замка, в котором родился Черчилль

Золотой унитаз показывали в замке, где родился Черчиль. Фото: скриншот

В Англии из Бленхеймского дворца, в котором родился Уинстон Черчилль, был украден золотой унитаз. Кража спровоцировала потом в здании, которое является объектом всемирного наследия.

По данным полиции, преступники проникли во дворец глубокой ночью и покинули его около 4:50 утра по местному времени. При этом, поскольку золотой унитаз был подключен к канализации, кража привела к затоплению и нанесению значительного ущерба, сообщает AFP.

По подозрению в краже арестован 66-летний мужчина – в полиции предположили, что он действовал не один, а в составе преступной группы.

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Добавим, что золотой унитаз является функционирующим произведением искусства, созданным итальянским художником Маурицио Каттеланой и получившим название "Америка". В свое время работа выставлялась в нью-йоркском музее Гуггенхайма и даже предлагалась в аренду президенту США Дональду Трампу. Стоимость унитаза составляет до пяти миллионов долларов.

Стоит отметить, что Бленхеймский дворец является родовым имением герцогов Мальборо и одним из крупнейших дворцово-парковых ансамблей Англии. Он расположен на окраине Вудстока в графстве Оксфордшир. Дворец также является местом рождения Уинстона Черчилля.

Как ранее сообщалось, на аукционе в Лондоне продали эксклюзивные часы Уинстона Черчилля. Как рассказали организаторы торгов, уникальность лота заключается в том, что эта модель часов существовала лишь в четырех экземплярах, и помимо Черчилля ее владельцами были Иосиф Сталин, Шарль де Голль и Гарри Трумэн

В феврале 2017 года мировые СМИ обошла новость о том, что в Фултонской библиотеке обнаружилась ранее неизвестная публике статья Черчилля. В 1939 году, накануне мировой войны, Черчилль посвятил 11 страниц вопросу о том, одни ли мы во Вселенной.

Также в Великобритании ввели в обращение купюру с портретом Уинстона Черчилля номиналом в пять фунтов стерлингов.

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