"Зрада отменяется": в ПАСЕ меняют документ, который может вернуть Россию в Ассамблею

ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу оснятиисанкций

Фото: AFP

"Зрада отменяется": в ПАСЕ меняют документ, который может вернуть Россию в Ассамблею //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/aef/0c1/5caaef0c1a61e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/aef/0c1/5caaef0c1a61e.jpg 2019-04-09T14:26:37+03:00 Евросоюз ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу оснятиисанкций

В ПАСЕ изменили подход к срочному докладу, который должен был обеспечить снятие санкций и возвращение российской делегации к работе в Ассамблее. Об этом в Facebook сообщил народный депутат Борислав Береза.

"Зрада отменяется. В ПАСЕ изменили подход к докладу Кокса и подошли к более корректной формулировке регламентных процедур. Теперь с помощью поправок доклад меняют с целью фактического усиления полномочий Ассамблеи. Перешли к конструктивному диалогу. Подробности завтра. Просто наберитесь терпения", – написал он.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ поддержала проведение по срочной процедуре дебатов по докладу, цель которого упростить процедуру по снятию санкций с российской делегации в Ассамблее.

Данный вопрос внесен в повестку дня весенней сессии ПАСЕ, которая проходит 8-12 апреля в Страсбурге (Франция).

Авторы доклада "Роль и миссия Парламентской ассамблеи: главные вызовы будущего" – нидерландские делегаты Тини Кокс и Март ван де Вен. Они предлагают изменить регламент, что позволит упростить принятие решения по снятию санкций, введенных в ПАСЕ против России.

Украинская делегация в ПАСЕ и значительное количество депутатов из других стран выступали против рассмотрения доклада на этой сессии по срочной процедуре. Глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев во время обсуждения данного вопроса удивился, что проект доклада был подготовлен заранее. По его словам, это беспрецедентный случай в Ассамблее.

В свою очередь президент ПАСЕ Лилиан Мори Паскье подчеркнула, что такая ситуация не нарушает регламент.

Ранее глава Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд заявил, что лишение России права голоса привело не к возвращению Крыма Украине и не к улучшению ситуации с правами человека в России, а к кризису внутри Совета Европы.

Позже Ягланд разработал план, нацеленный на возвращение России в ПАСЕ. Несколько принципов, которые необходимо для этого внести в правила Ассамблеи, были представлены в его годовом докладе.

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