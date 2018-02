"Зверь с востока": Европу накрыли аномальные морозы, пришедшие из России

Морозы, пришедшие в Украину, а затем и в Европу из Сибири, в британских СМИ уже успели прозвать "Зверем с востока" (the Beast from the East). Европейские синоптики предупреждают, что морозы достигнут территории Великобритании, а снегопады будут продолжаться четыре дня. Аномальная погода может привести к сбоям в работе мобильной связи, перебоям подачи электричества и проблемам с транспортом.

"Могут произойти опоздания и отмены авиарейсов и поездов. Возможны отключения электричества, также может пострадать мобильная связь", – сказал представитель метеорологической службы Великобритании.

Так, железнодорожный оператор Greater Anglia уже отменил некоторые поезда.

Во Франции в 37 департаментах было подготовлено более 1,3 тыс. мест временного размещения для бездомных, которым нужно переждать холода. В частности, в Париже власти готовы предоставить временное проживание для 500 человек.

Несмотря на предпринимаемые меры, в коммуне Валанс, где температура опустилась до минус 3 градусов по Цельсию, от холода скончался бездомный.

Ожидается, что самыми холодными днями станут вторник и среда, на востоке страны температура может опуститься до минус 6 – минус 10 градусов по Цельсию.

Власти призвали готовиться к сильным холодам жителей Австрии, Венгрии, Италии и Испании.

В Риме в преддверии снегопадов власти объявили о закрытии школ и детских садов в понедельник. В Римском университете Сапиенца в понедельник отменили экзамены. Кроме того, из-за холода в Риме закрыты для посещения парки, виллы и кладбища. Наблюдаются сбои в движении поездов.

В Турине из-за снегопада в воскресенье отменили матч 26-го тура чемпионата Италии между "Ювентусом" и "Аталантой". В Венеции в этот же день упала одна из опор моста Свободы, связывающего город с материком, в результате на некоторое время было перекрыто автомобильное движение в обе стороны.

Также СМИ сообщают, что в румынском городе Брэила власти решили в преддверии холодов доставить в больницы всех беременных женщин и пациентов, которым необходим диализ, чтобы они точно смогли вовремя получить помощь.

Напомним, по сообщениям синоптиков, в Украине в течение ближайших дней сохранится морозная погода со снегопадами. Метеорологический условия будут очень тяжелыми.

Ранее сообщалось о том, какими будут последние дня зимы и что об этом говорит народный прогноз погоды.