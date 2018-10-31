Дружелюбный фанат немецких радикалов: что известно о взорвавшем ФСБ подростке

Сегодня, 17:36

По словам одногруппников Михаил Жлобицкий не говорил о своих политических взглядах и имел довольно хорошие дружеские отношения в школе

Дружелюбный фанат немецких радикалов: что известно о взорвавшем ФСБ подростке

17-летний российский студент Михаил Жлобицкий, который 31 октября погиб во время теракта в здании Управления ФСБ по Архангельской области, не проявлял агрессии к окружающим, был тихим и дружелюбным, утверждают его одногруппники.

"Всегда был тихим мальчиком. Особенно после поступления в техникум. С одноклассниками в школе имел довольно хорошие дружеские отношения. О своих политических взглядах не говорил, никогда такого не замечала. После школы особо общение ни с кем не поддерживал", – рассказала порталу 29.ru его знакомая.

По ее словам, несмотря на то, что семья у парня была неполная – бабушка, мать и сестра – на проблемы он не жаловался.

В то же время в Сети составили несколько иной портрет Жлобицкого. На его аватарке в Telegram пользователи рассмотрели надпись RAF – это является аббревиатурой Rote Armee Fraktion (Фракция Красной армии), или группа Баадер-Майнхоф.

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Члены этой ультралевой группировки, которая действовала на территории Западной Германии в 1973-1995 годах известны своими дерзкими политическими похищениями и многочисленными подрывами гражданских объектов и зданий властей.

Существуют свидетельства того, что СССР через агентов в Западной Германии оказывал боевикам RAF информационную и финансовую поддержку.

Напомним, ранее в результате взрыва в Управления ФСБ по Архангельской области погиб один человек. Им оказался организатор случившегося. Еще трое сотрудников управления были ранены.

Также мы сообщали, что сам Жлобицкий своими мотивами для теракта называл фабрикацию дел и пытки задержанных со стороны ФСБ.
Россия, взрыв, ФСБ, архангельск, Жлобицкий
Источник:

"Сегодня"

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