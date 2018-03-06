Финалистка "Миссис Россия" пыталась продать 18-летнюю девственницу в секс-рабство

Сегодня, 06:12

Инцидент произошел на территории московского аэропорта Домодедово

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сотрудники Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ завели уголовное дело в отношении двух женщин по подозрению в попытке продажи своей знакомой в секс-рабство. Известно, что одна из задержанных является финалисткой конкурса "Миссис Россия – 2017".

Согласно сообщению следствия, инцидент произошел 1 марта 2018 года на территории аэропорта Домодедово в российской столице, где злоумышленницы пытались осуществить продажу девушки 1999 года рождения за 1,5 млн рублей с целью ее сексуальной эксплуатации третьими лицами за пределами России.

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В следствии указывают, что преступницы заранее подготовились к злодеянию и даже нашли покупателей через соцсети, но в результате проведенных оперативных мероприятий обе они были задержаны.

В ходе допроса одна из подозреваемых по имени Татьяна П. заявила, как пыталась организовать продажу девственности своей знакомой. "Я приехала сюда, чтобы свести девочку, подруга которой просила познакомить ее с человеком, который поможет ей продать девственность", – сказала она следователям.

По факту случившегося ведется следствие.

Ранее мы писали, что итальянская модель выставила девственность на аукцион.

Напомним, в США 19-летняя модель по имени Жизель выставила на торги свою девственность. В итоге невинность девушки была продана за 2,5 млн долларов.

Также сайт "Сегодня" сообщал, что на сайте Locanto 19-летняя жительница Сиднея (Австралия) выставила на продажу собственную девственность. Заплатить покупателю придется как минимум 250 тысяч долларов.

Кроме этого, мы писали, что в Прикамье иностранка, которая планировала продать незнакомцам свою девственность, стала жертвой обмана и изнасилования.
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Источник:

topnews.ru

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