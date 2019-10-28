12 лет в тюрьмах и сумасшедших домах: что нужно знать о диссиденте Владимире Буковском

В СССР боролся с "карательной психиатрией", в Британии обвинялся в хранении детского порно

Фото: Шеметов Максим

Писатель и диссидент Владимир Буковский умер вечером в воскресенье, 27 октября, в английском Кембридже. Как следует из сообщения, опубликованного на сайте писателя, причиной смерти стала остановка сердца. Буковскому было 76 лет.

Русский писатель, политический и общественный деятель Владимир Константинович Буковский родился 30 декабря 1942 года в городе Белебей Башкирская АССР, где семья находилась в эвакуации.

Первые конфликты с советской властью у будущего правозащитника начались еще в юности. Проживая в Москве, в шестидесятые-семидесятые годы многократно арестовывался за правозащитную деятельность, был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение в специализированную психиатрическую клинику.

На Западе была организована широкая кампания в поддержку Буковского, в результате которой в Москву приезжал представитель международной организации Amnesty International, добивавшийся освобождения диссидента. После чего Буковский был признан вменяемым и после очередного ареста в 1967 году был осужден на три года лагерей. В тюрьмах и на принудительном лечении провел свыше 12 лет, между отсидками находился на свободе немногим более года.

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Буковский стал первым в СССР, кто предал гласности информацию о злоупотреблениях психиатрией в политических целях в СССР. В 1972 году, во время содержания во Владимирской тюрьме в ожидании очередного суда (по которому получит 7 лет лагерей и 5 лет ссылки) написал в соавторстве с психиатром и диссидентом Семеном Глузманом"Пособие по психиатрии для инакомыслящих" – руководство для тех, кого власти пытались объявить невменяемыми. (В диссидентских кругах такая практика получила название "карательной психиатрии".)

18 декабря 1976 года Буковского обменяли на самого известного чилийского политзаключенного – лидера Коммунистической партии Чили Луиса Корвалана. Обмен произошел в аэропорту швейцарского Цюриха, куда Буковский был доставлен в наручниках и под конвоем спецгруппы "Альфа".

Вскоре после высылки из СССР Буковский был принят в Белом доме президентом США Дж. Картером. Он поселился в Великобритании, окончил Кембриджский университет по специальности "нейрофизиология", писал книги, продолжал активно заниматься политической деятельностью: в частности, стал одним из организаторов кампании по бойкоту московской Олимпиады-80 и протестовал против введения Советским союзом контингента войск в Афганистан в 1979 году.

После распада СССР последовательно критиковал политику президентов РФ Бориса Ельцина и Владимира Путина, поддерживал связи с российским оппозиционером Борисом Немцовым, который был застрелен в феврале 2015 года прямо в центре Москвы.

В мае 2007 года был выдвинут кандидатом в президенты РФ от демократической оппозиции на выборах 2008 года.

В конце апреля 2015 года британская прокуратура обвинила Буковского в изготовлении и хранении детской порнографии. Диссиденту были предъявлены обвинения сразу по 11 пунктам. В мае того же года перенес сложную операцию на сердце, в ходе которой был введен в искусственную корму.

Напомним, что 2 октября стало известно о кончине знаменитого композитора Гия Канчели, написавшего, кроме прочего, музыку к большинству фильмов Георгия Данелия.

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