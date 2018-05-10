"15-го мая, а если не выйдет, то 16-го": СМИ России назвали "точную" дату открытия Крымского моста

Сегодня, 11:16

Оказалось, что официальное открытие вплотную связано с графиком Путина

Фото: twitter.com/Krymsky_bridge
Фото: twitter.com/Krymsky_bridge

Появилась информация, что Крымский мост будет официально открыт 15 мая или же – на следующий день. При этом церемония не состоится без участия президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет Gazeta.ru.

Ранее на официальной странице моста сообщалось, что открытие моста должно состояться "во второй половине мая", однако никаких конкретных дат не называлось.

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Инфографикаtwitter.com/Krymsky_bridge

Точная дата "открытия" зависит от "графика президента Путина". В числе первых по мосту проедутся байкеры из клуба "Ночные волки".

Известно, что 14 мая Путин будет принимать участие в саммите в Сочи, а 18 мая – глава Кремля встречается с Ангелой Меркель. В этой связи 15 или 16 мая выглядят как "оптимальные даты для участия в открытии моста".

Официально строители моста никакой конкретной даты официальной церемонии пока не называли. 

Напомним, Крымский, он же Керченский мост, одну из самых скандальных "строек века", как гордо называют этот амбициозный проект в России, президент РФ Владимир Путин анонсировал сразу же после аннексии Крыма – в марте 2014 года.

Протяженность строящегося моста через Керченский пролив – 19 км. Он строится за счет средств федерального бюджета России. Генподрядчик – ООО "Стройгазмонтаж" российского олигарха Аркадия Ротенберга, близкого к Путину.

Открытие моста планировали на март 2018 года, затем перенесли на апрель, после этого планировали открыть автомобильный переход к 9 мая – приурочив к приезду Путина, – а теперь ходят слухи о переносе "торжеств" на начало июня. 
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