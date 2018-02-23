19-летний россиянин убил водителя маршрутки за то, что тот медленно ехал (видео 18+)

В Петербурге 19-летний рецидивист убил водителя маршрутки за то, что тот медленно ехал.

Инцидент произошел на обочине оживленной дороги в Красносельском районе Санкт-Петербурга 21 февраля около 20:00 по местному времени. Неподалеку стояли несколько автомобилей, в которых находились люди, но никто из очевидцев так и не вмешался в конфликт.

"На площади остановилась маршрутка 449, из нее вышло два человека, один из которых водитель. Завязался конфликт, в результате которого пассажир нанес водителю серьезные травмы с огромной потерей крови. После чего пассажир увидев, что натворил – скрылся, надев капюшон. Водитель был госпитализирован. Будем надеяться, что потеря крови не стала фатальной", – сообщают очевидцы.

Сообщается, что пассажир был недоволен, что маршрутка слишком медленно едет. Он начал высказывать претензии водителю. После этого водитель остановился, и выяснение отношений продолжилось на улице.

Судя по опубликованной видеозаписи, после того, как водитель и пассажир вышли из автобуса, между ними произошла ссора, но посчитавший конфликт исчерпанным шофер развернулся к оппоненту спиной и получил сокрушительный удар по голове.

Потерявший равновесие водитель упал и уже не смог подняться, а молодой пассажир ударил его еще несколько раз по голове, а напоследок и вовсе наступил на нее, встав всем весом. Вслед за этим он скрылся с места.

Пострадавший 49-летний гражданин Узбекистана скончался от полученных травм около 4 утра в 26-й больнице.

Днем 22 февраля был задержан подозреваемый в совершении преступления 19-летний житель "Красного Села". Ранее он уже был судим за насилие в отношении представителя власти.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека", но после смерти водителя дело было переквалифицировано на более тяжкую статью, предусматривающую до 15 лет тюрьмы. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении задержанного и предъявлении ему официального обвинения.

Напомним, в Днепропетровской области в пункте приема металла разыгралась кровавая драма.

Ранее мы сообщали, что под Киевом на 10 лет осужден рецидивист, гражданин РФ. Мужчинав состоянии алкогольного опьянения во время ссоры со своей девушкой выстрелил ей в голову, от чего она скончалась.

Также сообщалось, что бразильянка сняла на видео собственное убийство.