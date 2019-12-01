19 погибших из-за колеса: что известно о ДТП с автобусом в России

В России случилась очередная авария с жертвами – утром 1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края автобус Kia Granbird с 43 пассажирами и водителем упал на покрытую льдом реку Куэнга.

В результате ДТП погибли 19 человек, включая двух несовершеннолетних, а также водителя. В местном Минздраве утверждают, что госпитализировали 9 человек. Но удивительнее другое – 10 человек сами выбрались из-под обломков и отправились дальше по маршруту. Медики не исключают, что они находились в состоянии шока.

Причины происшествия устанавливаются, но по предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

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Часть пассажиров оказались заблокированными в автобусе – чтоб их деблокировать спасатели перевернули автобус и срезали крышу.

К месту происшествия из Читы направили два спасательные вертолета, а также выехал забайкальский губернатор Александр Осипов.

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Перевозчик Сергей Пнев сообщил, что автобус имел лицензию на перевозки и прошел все необходимые технические осмотры.

"Все лицензии были, страховка была, водитель опытный, машина проходила все процедуры по техрегламенту: технический, медицинский, регулярный технический государственный осмотры", – заявил он.

Авария произошла на 60-м км автодороги Могойтуй – Сретенск – Олочи. Автобус Kia Granbird следовал из Сретенска в Читу.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Помимо этого, прокуратура Забайкальского края начала проверку, чтобы дать оценку действиям как перевозчика, так и местных властей, отвечающих за безопасность на участке дороги.

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