20 лет правления Путина: в сети остроумно "поздравили" президента России

В телеобращения к нации 8 августа 1999 года Борис Ельцина назвал Путина своим преемником

Владимир Путин / Фото: AFP

В России отмечают годовщину начала восхождения к власти действующего президента страны Владимира Путина, которого ровно 20 лет назад его предшественник Борис Ельцин назвал своим преемником.

Видеозапись телеобращения Ельцина к нации от 8 августа 1999 года несколькими днями ранее опубликовал кремлевский пропагандист Дмитрий Смирнов:

Кроме того, бывший лидер объявил об отставке правительства Сергея Степашина и попросил Госдуму РФ утвердить Путина на должности премьер-министра.

По этому поводу пользователи соцсетей "поздравили" нынешнего хозяина Кремля с годовщиной его правления фотожабами.

Кроме того, юзеры раскритиковали Ельцина за его выбор, напомнив о многочисленных провалах второго президента РФ: коррупции, обнищании населения, демографическом кризисе и других проблемах.

Напомним, что в июне в России прошла очередная "прямая линия" с президентом Владимиром Путиным, однако у пользователей интернета она вызвала лишь шквал насмешек и саркастических шуток.

Мы также писали, что в соцсетях высмеяли февральское полуторачасовое выступление Путина перед Федеральным собранием РФ, в котором он рассказал о росте экономики, медицине, образовании, международных отношениях и прочих сферах управления в России.

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